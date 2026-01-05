¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¤¬Ç¼ÆÀ¡ªÀê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬½õ¸À¡Ö¤Ê¤¤¤â¤Î¤è¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê32¡Ë¤¬4ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Àê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î½õ¸À¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡¦¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬Çº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤òÀê¤¦´ë²è¡Ö¥Ð¥·¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤è¡¡¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Î´Û¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È·ëº§¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÀê¤Ã¤¿¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Ï¡Öº£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¡È¤³¤³Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¤¤â¤Î¤è¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¸«¤ë¤«¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¡ÖÁ°¤ÎÈà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²áµî¤ÎÎø°¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£