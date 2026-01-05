『ザワつく！金曜日』年間視聴率3年連続トップ 大みそか特番も5年連続民放トップに
テレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』が、2025年の1月〜12月の年間平均視聴率において、個人全体6.9％・世帯11.7％を記録。個人全体で、全局レギュラーバラエティーで1位を獲得したことが5日、分かった。年間の全局レギュラーバラエティートップは3年連続の快挙となった。（※以降すべて、ビデオリサーチ調べ、関東地区）
【写真】豪華芸能人70人参戦…木梨「テレ朝祭り」
さらに、2025年12月31日に放送した『ザワつく！大晦日』が、の第1部（後5：00）が個人全体5.7％・世帯9.6％、第2部（後6：00）が個人全体7.1％・世帯11.2％、第3部（後7：30）が個人全体4.2％・世帯7.0％を記録。放送された全6時間30分平均で同時間帯民放トップを獲得した。全時間帯平均の同時間帯民放トップは5年連続となった。
番組の魅力は、忖度など一切関係なく、気の向くまま縦横無尽にしゃべり倒す“ザワつくトリオ”長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子のトーク×司会進行のサバンナ・高橋茂雄の手綱さばき。同局は「番組では、今後も多彩なゲストや企画とともに4人ならではの爆笑トークをお届けしていきます。ますます勢いを増し、走り続ける『ザワつく！金曜日』を、本年もどうぞよろしくお願いします」とコメントした。
