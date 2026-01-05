¡ÚÃæÀîæÆ»Ò¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë³¨Æüµ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«ÁÐ»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡×¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤ã¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯9·îËö¤ËÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·Ç¯¤é¤·¤¤¤¨¤ó¤¸¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»Å»ö»Ï¤á¤À¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ë²ñ¤¤¡¢‟±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¯¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¡É¤È¾Ð´é¡£°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢‟ºÇ¶áÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢‟¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«·ö²Þ¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¤È¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤ÆÊì¤È¤·¤Æ³¨ËÜ¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÃª¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡É¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¥¿±Ãæ¤«¤é³¨Æüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæÀî¤µ¤ó¡£Ëè²ó30¡Á40Ê¬¤Û¤É¤ÇÉÁ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢‟¤½¤ì¤¬Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ÁÐ»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥À¥Ö¥ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤«¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼Ì¿¿¤Ç»£¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³¨¤Ë¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¸«¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡£³¨Æüµ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¦¤È¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤ìÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÅÉ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°é»ù¤¬¡ÖÁ´Éô¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¡£½Ð»º¤·¤ÆÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢‟À¸¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤éÆóÍñÀ¤ÇÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¤ËÃË¤Î¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤éµÞ¤Ë¡Ö¥À¥Ö¥ëÃË»ÒÍè¤¿¡ª¡×¤È¤«¡¢Æü¡¹µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤¦¥ì¥Ù¥ë40¤À¤·¡¢¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬ËèÆüÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡É¤ÈÊì¤Î´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡Ö¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï‟¤Û¤È¤ó¤É¤à¤¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÊÂÎ½Å¤¬¡Ë80¥¥í¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢‟¤½¤³¤«¤é1¥ö·î¤°¤é¤¤¤Ç¤à¤¯¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢20²¿¥¥íÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¹¤´¤¤¡£º£¡¢ÁÐ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤È¤«¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç1ÈÖ±¿Æ°¤¬Âç¤Ã·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢‟¡Ö¤Ò¤ã¡¼ºÇ°¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢±¿Æ°¤È¤«³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤³¨ËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÆüËÜ¸ì½ÐÈÇ25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë POP UP ¥Þ¥ë¥·¥§ in GINZA¡×¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢‟À¤³¦¤Ë1Ëç¤º¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡É¸¶²è¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ä½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¸¶²è25ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¤ÈÆÃÊÌÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤¬Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û