ÆÊÌÚ»Ô¤Ç¶¯Åð½ý³²»ö·ï¡¡½»Ì±¤ÎÃËÀ²¥¤êÃË£²¿Í¤¬Æ¨ÁöÃæ
£³Æü¡¢ÆÊÌÚ»Ô¤Î½»Âð¤ËÃË£²¿Í¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à£µ£²ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³Æü¸á¸å£¹»þ¤´¤í¡¢ÆÊÌÚ»Ô´ä½®Ä®¤Ë½»¤à£µ£²ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éô²°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Êª²»¤Ëµ¤¤Å¤¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤ÎÃæ¤ÇÃË£²¿Í¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃË£²¿Í¤ÏÃËÀ¤Î´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË£²¿Í¤Ï¡¢¹õ¿§¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤È¾å²¼¹õ¿§¤ÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢£²¿Í¤¬Áë¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿¶âÉÊ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃË£²¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï£Ê£Ò´ä½®±Ø¤«¤éÀ¾¤Ë£³¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤¬¹¤¬¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£