Åìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¤Ç¿·½Õ¹±Îã¤Î½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»º¤Î¥Þ¥°¥í¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Î5²¯1030Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³«»Ï¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¶¥¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
5ÆüÄ«¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¶¥¤ê¤ÇºÇ¹âÃÍ¤Î¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»º243¥¥í¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤¬5²¯1030Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö´îÂåÂ¼¡×¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍî»¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë´îÂåÂ¼¤¬Íî»¥¤·¤¿°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Î3²¯3360Ëü±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡©
´îÂåÂ¼¡¡ÌÚÂ¼À¶¼ÒÄ¹
¡Ö¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¡Ä¤¢¤¢¤¢¤¢¡£¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¤âÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¸µµ¤¤è¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢5Æü¸á¸å°Ê¹ß¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥à¥é¥µ¥¥¦¥Ë¤¬²áµîºÇ¹â¤Î3500Ëü±ß¤ÇÅÔÆâ¤Î¤¹¤·Å¹¤ËÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£