福岡市中央区の商業施設付近でアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の劇場スタッフら男女２人が刺された事件で、スタッフへの殺人未遂容疑で逮捕された福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）について、県警中央署は５日、女性に対する同容疑で再逮捕した。

発表では、昨年１２月１４日午後５時頃、商業施設で、岡山県倉敷市のアルバイト女性（２７）の背中を包丁で刺し、約１か月の重傷を負わせた疑い。「女性が死んでも死ななくてもいいと思って１回刺した」などと容疑を認めている。女性は商業施設近くで開かれたライブに来ており、エスカレーターに乗った際に襲われた。同署は当初、女性を軽傷と説明していたが、診断内容が見直されたという。

山口容疑者は女性が刺される約１分前に約８０メートル離れた「みずほペイペイドーム福岡」の関係者用駐車場で、施設にある劇場のスタッフ男性（４４）を刺したとして同１５日に殺人未遂容疑で逮捕されていた。

男性は警備担当で、事件時、山口容疑者とみられる男に「待ち伏せを繰り返すなら出禁（出入り禁止）にしますよ」と警告したところ、刺されたという。

山口容疑者は男性に対する同容疑も認めており、捜査関係者によると、「メンバーを道連れにして自分も死のうと思った」などと供述。男性を刺したのは「メンバー襲撃前に邪魔されたため」、女性を逃走時に刺したのは「前にいたため」などと説明しているという。