²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇºòÇ¯12·î30Æü¤Î¸ø±éÃæ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸àÍî²¼»ö¸Îá¡¡¡ÖÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö12·î30Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»ØÅ¦¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢ËÜÈÖÃæ¤Ë¤ï¤¿¤¯¤·¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¡¹½²¼¤ËÍî¤Á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍî²¼»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç°ÂÁ´³ÎÇ§¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë²ñ¾ì¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²Õ½ê¤Î¾º¹ß¤¬Â¿¤¯¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤ò¤Ï¤¸¤á²æ¡¹¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÏ¢·È¥ß¥¹¤Ë¤è¤êº£²ó¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¸«¤¨¤ëÀÊ¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢Íî²¼¤ÎºÝ¤Î²»¤ÇÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î±éÌÜ¤Ç²ø²æ¤ÎÉôÊ¬¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿»ö¤âÊ»¤»¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤ËÂå¡¹ÌÚÆóÆü´Ö¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¸½ºß²ÈÂ²Æâ¤Ç°Ü¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¼Ù¤ÎÊý¤¬Á´Á³¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª·ò¹¯¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!!¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
