犬が『拗ねてしまった』ときにみせるサイン５選

犬は飼い主がかまってくれない、自分の思い通りにいかなかったなどの理由で拗ねてしまうことがあります。犬がふてくされたとき、どのような行動をとるのでしょうか。ここでは犬が拗ねてしまったときにみせるサインを紹介します。

1.呼んでも無視する、反応が薄い

いつもは名前を呼ぶとパッとすぐに振り返り、近づいてきてくれる愛犬。しかし、拗ねているときは呼んでも無視したり、わざと視線を逸らしたりすることも。

また、呼んで振り返ったり視線を合わせてはくれるものの、その後再び視線を逸らしたり、その場から動こうとしない…といった普段との変化がみられる場合もふてくされている可能性が高いでしょう。

2.ふて寝する

犬は拗ねているとき、「もういいよ」と諦めやイライラを含む態度でふて寝することがあります。一見すると、拗ねているのか、または単に眠いだけなのか見極めることは難しいかもしれません。

しかし、声をかけたときに拗ねているような態度を取ったり、聞こえているのに無視したりする場合は、拗ねていると判断しましょう。

3.短くため息をつく

犬が「ふんっ」「ふっ」と短く鼻息を鳴らすようにため息をつくときは、何らかの原因で不満やイライラが募っているサインです。

「あんなにアピールしたのに飼い主さんが気づいてくれない」「いつまで待っていればいいんだ」というように、飼い主に不満があるときも拗ねているサインとして短いため息をつきます。

4.周りのものに八つ当たりする

拗ねている犬の中には、感情的になり周りのものに八つ当たりするような行動をとる犬もいます。例えば、ケージの柵を噛んでみたり、ベッドを振り回してみたりする犬もいるでしょう。

他にもケージ外にいるときであれば、クッションをボロボロにしたり、テーブルの脚を噛んだりする犬もいるので、大きく反応せずに黙々と後片付けをしたり、「ダメ」と毅然とした態度で注意し、しばらくその場を離れてください。

5.上目遣いで不満そうに見つめる

ふてくされているワンコはふて寝をすることも多いですが、ふて寝するような姿勢のまま上目遣いで飼い主をじっと見つめてくることもあります。

拗ねているけれど、飼い主の行動が気になる……という気持ちの表れかもしれません。声をかけるとパッと素直に反応してくれることもあるので、一度、声をかけて愛犬とコミュニケーションをとってみてはいかがでしょう。

ふてくされているワンコの機嫌を直す方法

ワンコがふてくされてしまったときは、無理に構おうとすると、余計にイライラを募らせてしまう恐れがあります。したがって、ワンコの気持ちが落ち着くまで離れた場所で見守るのが最善です。

また、かまってもらいたくて拗ねている場合は、「遊ぶ？」「散歩行く？」など気分転換になる行動に誘うのも1つの手段です。ここで反応が返ってきたら、要望に応えてあげましょう。

このときに無視されたり反応が薄かった場合も、時々アイコンタクトを送り、反応が返ってきたタイミングで声をかけると機嫌を直すことができるかもしれません。

まとめ

犬が拗ねてしまったときは、まるで人間のようにわかりやすい態度でふてくされていることも多々あります。ワンコがふてくされてしまったときは、拗ねている原因を探り、声をかけたり様子を見守ったりして、機嫌が直るのを待ちましょう。