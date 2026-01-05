深夜1時半、パパさんが帰宅すると、ドアにロックが！困っているところにやってきた大型犬に「ママ呼んできて」とお願いすると……。まさかの展開がTikTokで10万再生を突破するほど話題になり、「メッチャ賢いやん！」「ちょっと寝ぼけてるのかな」「可愛すぎて何回もリピートしてみてます」といった声が寄せられました！

【動画：深夜1時半、鍵がかかり家に入れない男性→大型犬に『ママ呼んできて』とお願いした結果…】

家に入れないパパの元に…

TikTokアカウント「MELU’s diary（@meluuu927）」さまに投稿されたのは、深夜、お仕事帰りのパパさんに起きたある日のプチトラブルを記録したもの。

深夜1時半に職場から帰宅したパパさん。ドアを開けると、そこには防犯のためにロックがかかり、家に入れませんでした。

すると、帰宅の音を聞きつけたゴールデンレトリバーの「メル」くんがパパさんの元にやってきて「おかえりなさ～い」とお出迎え！これは救世主です。

そこでパパさんは「メル、ママ呼んできて」「上に行ってきて」と伝えます。すると、しばらく「おかえり」をし続けていたメルくんでしたが、メッセージが伝わったのか、ゆったりと部屋へと戻っていくではありませんか！

これはママを呼んできてくれるはず！そう思いきや……

なぜかサンダルを持って上の階へ！なんだか寝ぼけているような様子だったメルくんに、パパさんは「本当に呼んできてくれるのか……？」と一抹の不安を覚えたとのことです。

「ママ呼んできて」にメルくんは…

しばらくすると、再び戻ってきたメルくん。しかし、戻ってきたのはメルくんひとりだけ。その口には、サンダルがくわえられたまま！思わず「メル……（苦笑）」と苦笑してしまったというパパさん。

その後も「ママ呼んできて」と何度も外から伝えるパパさん。しばらくの間、嬉しそうにしっぽを振りながら、ちょっぴり寝ぼけた様子でその場に居座っていたメルくん。しかし、何度か「ママ呼んできて」と伝えると……

再び階段へと向かっていったメルくん。その口には、まだサンダルがくわえられていますが、果たして……。

なんとメルくん、ちゃんとママを起こして呼んできてくれたようです！ママさん曰く、

起こしに来たのかはわからないけれど、メルくんはサンダルを持ってママさんのところに来たそうです。

もしかすると、最初から「サンダルを持っていけば、ママさんがパパさんのいる玄関に行くはず」と考えての行動だったのかもしれませんね！とっても賢くて可愛いメルくんなのでした。

可愛すぎる展開がSNSで話題に！

メルくんの賢くて可愛すぎる行動は、 TikTokに投稿されると10万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「メッチャ賢いやん！」「ちょっと寝ぼけてるのかな」「可愛すぎて何回もリピートしてみてます」といった声が寄せられました。

そんな賢くてお利口さんなメルくんの日常は、 TikTokアカウント「MELU’s diary」さまで見ることができます。ぜひ他の日のメルくんの様子や、息子くんの育児に奮闘する様子もチェックしてくださいね！

メルくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「MELU’s diary（@meluuu927）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。