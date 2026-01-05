話題のコレ知ってる？「よく見ると中に…？」目でも楽しめる新感覚の100円スイーツ

いつものおやつタイムに、単調さやマンネリを感じていませんか？ダイソーの『かくれんぼグミ』は、剥いて食べるという遊び心たっぷりなおやつ。日常にちょっとしたワクワクをプラスしてくれます。

【詳細】他の記事はこちら

ダイソーでみつけた一風変わったスイーツ

いつものおやつタイムに、単調さやマンネリを感じていませんか？この『かくれんぼグミ』は、剥いて食べるという仕掛けと、中から動物が出てくる遊び心で、日常にちょっとしたワクワクをプラスしてくれます。

かくれんぼグミ（いちご味）

商品名：かくれんぼグミ（いちご味）

価格：￥108（税込）

内容量：45g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4562470478230

こちらはいちご味のかくれんぼグミ。剥いて出てくる動物は、恐竜、カメ、たこ、くま、ペンギンと珍しいラインナップで、その意外性もなんだかツボですよね。

個包装になっているのも嬉しいポイントで、オフィスでのお配りおやつや、リフレッシュしたい時に最適です。

剥いて出てきたのは…カメでしょうか？

外側はプニっとしつつも噛み応えのある王道のグミですが、中に入っているのは水分が多く、ねっとりとしたなめらかなグミです。中と外で質感が違うおかげか、この手のグミでストレスになりがちな「剥きにくさ」がなく、面白いくらいにつるっと剥けます。

味は自然ないちご味というよりも、いちご味のお菓子といえばこれ！という人工的な感じですが、甘さ一辺倒でなく酸味がしっかり感じられ、大人でも飽きずに楽しめますよ。

かくれんぼひよこグミ マンゴー味

商品名：かくれんぼひよこグミ

価格：￥108（税込）

内容量：38g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901661105126

こちらは透明なグミの中に、愛らしいあひるの姿が見えるユニークなグミ。食べるのがちょっとかわいそうに感じてしまうのですが、その愛らしさが心を和ませてくれます

こちらもフルーツそのままの味というよりは、お菓子のマンゴー味といった印象。THE海外のお菓子といった味わいで好みは分かれるかもしれません。甘さや噛み応えにインパクトがあるので、疲れている時の気分転換に非常に良いと感じました。

今回はダイソーの『かくれんぼグミ』を2種類ご紹介しました。目でも舌でも楽しめる、一風変わったグミ。ぜひダイソーで探してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。