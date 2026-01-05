「家中のスポンジこれに変えるわ…！」マニアが惚れこんだ100均お掃除グッズ
商品情報
商品名：汚れをかき取るかたやわクロス（2枚）
価格：￥110（税込
内容量：2枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480455853
絶妙な「かたやわ」質感！網目が汚れを逃さない
キッチン消耗品コーナーで見つけた「汚れをかき取るかたやわクロス（2枚）」は、商品名の通り、硬すぎず柔らかすぎない絶妙な生地感が最大の特徴です。
触ってみると、少し粘り気を感じるような特殊な質感の網目構造になっています。
表面の凸凹が汚れをしっかりとからめとってくれるので、シンクのくすみやコンロ周りのベタつきなど、力を入れてごしごしこすりたい場所のお掃除に最適。
薄いクロス状なので、従来のスポンジに比べて汚れの落ち具合が指先に伝わりやすく、効率よく作業が進みます。
蛇口の裏までピカピカ！形が変わるからどこでもフィット
このクロスの真骨頂は、その柔軟性にあります。 厚みのあるスポンジでは入り込めない蛇口の付け根や、カーブの激しい部分にも、布のように巻き付けてお掃除することが可能です。
調理器具やグラスの縁にもピタッとフィットするので、食器洗いとしても非常に優秀。
鍋やフライパンのこびりつきもしっかり落としてくれます。
色が異なる2枚セットなので、「シンク用」と「食器用」など、場所や用途に合わせて一目で使い分けができるのも嬉しい配慮です。
お手入れ楽々！薄型だから叶う清潔感
使い勝手だけでなく、使用後のお手入れが簡単なのも大きなメリットです。 薄いクロスなので、泡切れが良く、サッとゆすぐだけで汚れが落ちます。
何より嬉しいのが乾きの早さ。スポンジのように内部に水分が残りにくいため、衛生的に保てます。
キッチンに吊るしておいても場所を取らず、すぐに乾いてくれるので、毎日気持ちよく使い続けられるお掃除の新定番になりそうです。
ダイソーの「汚れをかき取るかたやわクロス」は、キッチンのあらゆる場所をピカピカにしてくれる名品でした。一度この「かたやわ」な使い心地を体験すると、もう普通のスポンジには戻れないかもしれません。
ぜひ店頭でこの不思議な質感をチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。