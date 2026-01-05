これはシンプルすぎん…？と思ったけど意外と便利かも！ありそうでなかった100均の便利な板

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『メッシュボード』という商品。“ただの格子状の板”という、もはや説明も不要なくらいあまりにもシンプルなアイテムですが、使ってみて驚き…！意外と便利でした！引き出しやシンク下収納に入れれば、通気性が良くなり湿気対策に。洗った食器の下に敷けば乾燥速度もアップします◎

商品情報

商品名：メッシュボード

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4965534255714

説明も要らないくらいシンプルだけど便利！セリアの『メッシュボード』

セリアのキッチングッズ売り場を眺めていたら、気になる商品が目に留まりました。

あまりのシンプルさに逆に心惹かれて、110円（税込）で買えるなら失敗してもいいか…と思い、試しに購入してみました！

『メッシュボード』という商品を早速ご紹介します。

メッシュボードという名の通り、ただの格子状の板です。

それ以上でもそれ以下でもない…と、説明が要らないくらいのアイテムなのですが、意外とこういったものはありそうでなかったなと思います。

パッケージの説明もシンプルなのですが、どうやら引き出し内やシンク下の収納、洗い物の乾燥など、さまざまな用途に役立つそうです！

シンク下収納や引き出しの通気性アップに◎洗い物の乾燥にも便利！

スノコのようにシンク下収納の下に敷いてみました。

通気性が良くなり、湿気の心配を軽減できます。

また、木材だと劣化が気になりやすいうえ、お手入れがしにくいですが、こちらはポリスチレン製なので洗いやすいのがGOOD◎

水切りカゴ替わりに、洗った食器の下に敷くのもおすすめです。

直接洗ったものが机や収納の底に触れないため、空気が通って乾きが速いです！これは意外と便利かも…！

とにかくただの板なので、軽くて邪魔にならない点もお気に入りです。

使わないときはちょっとした隙間に差し込めるので省スペースで保管できます。

今回はセリアで見つけた『メッシュボード』をご紹介しました。

あまりにもシンプルなアイテムなのでスルーしてしまいがちですが、意外と使い勝手が良くて優秀なアイテムだなと思いました！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。