NTTドコモ東北支社は、東北6県のドコモショップやWebサイトにおいて、「ドコモ光」や「home 5G」の申し込みでdポイント（期間・用途限定）を最大2万5000ポイント進呈するキャンペーンを実施している。期間は1月12日まで。

キャンペーンは、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の東北6県が対象。期間中に、対象店舗（ドコモショップ店頭、出張イベント、サテライト店）または公式Webサイトを通じて対象サービスを申し込むことでポイント還元を受けられる。公式Webサイトからの申し込みの場合、設置場所などの住所設定が東北6県内であることが条件となる。

還元の対象となるサービスは、光回線サービス「ドコモ光」とホームルーターサービス「home 5G」、電力サービス「ドコモでんき」の3つ。

「ドコモ光」では、1ギガプランの申し込みにおいて2万5000ポイントを進呈する。10ギガプランの場合は、新規申し込みで2万5000ポイント、転用で1万5000ポイント、事業者変更で1万ポイントとなる。「ドコモ光」は2年定期契約プランへの加入が必要で、申し込み月を含む7カ月以内の利用開始が条件。

「home 5G」では、「home 5G プラン」の新規契約と同時に専用端末「HR01」または「HR02」を購入することで、2万5000ポイントが進呈される。

また、「ドコモでんき（Green/Basic）」への切り替えも対象となり、期間内の申し込みと2026年2月末時点での契約継続を条件に、1000ポイントを進呈する。

ポイントを受け取るには、各サービスの利用開始または端末購入から規定の期間（ドコモ光は利用開始月の2カ月後の月末、home 5Gは購入月の2カ月後の月末）まで契約を継続している必要がある。また、契約者がdポイントクラブ会員（法人の場合はドコモビジネスメンバーズ会員）であることも条件。

特典のdポイントは期間・用途限定タイプで、有効期限は進呈月を含む6カ月。「ドコモ光」と「home 5G」の特典ポイントは利用開始月の4カ月後の月に、「ドコモでんき」の特典は2026年3月末に進呈される。なお、ドコモオンライン手続きでの「ドコモ光」申し込みや、「ドコモ光 10ギガ（定期契約なし）」などは対象外となる。