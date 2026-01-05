¡Ö¼¯»ùÅç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¶¯¤¤¤È´ò¤·¤¤¡×¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤·¤Æ¡¢¸©Ì±¤È¤·¤Æ¡½¡½J²ÃÆþ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î³Ð¸ç¡£¸Ä¿Í¤ÎÉð´ï¤âËÉÙ¡ª¡Ö£±ÈÖ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦½à¡¹·è¾¡¡Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë£´¡Ý£± ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¿£±·î£´Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥àby Fujitsu
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¤Î£²´§¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢½éÀï¤«¤é£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç£´¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµó¤²¡¢¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüÂçÆ£ÂôÀï¤Ç£´È¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÁÒÃæÍª²ï¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢º£Âç²ñ£µÆÀÅÀ¤ÇÁÒÃæ¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²°Ì¤ÎÆü郄¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢J£±FCÄ®ÅÄ¥»¥ë¥Ó¥¢¤ËÆþÃÄ¤¹¤ëÆÁÂ¼ÉöÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£Ä¶¶¯ÎÏ¤Ê£³¥È¥Ã¥×¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¼éÈ÷¤âÄ¶¹â¹»µé¤À¡£
¡¡ÆüÂçÆ£Âô¤Î¾®ÎÓÚåÎÜ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢º£Âç²ñ½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Å´ÊÉ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤é£µÉÃ¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÅ¨¿Ø¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤â°ì¶ìÏ«¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·ø¼é¤òÂ«¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃæÌîÍÛÅÍ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£J£²¤¤¤ï¤FC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëU-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÎCB¤À¡£¶õÃæÀï¤äÂÐ¿Í¡¢µåºÝ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÂçÆ£ÂôÀï¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢ÁÒÃæ¤Î£³ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ç¤¤Æ¾¯¤·±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤äÌÜÀþ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢Íª²ï¤¬¾å¼ê¤¤´¶¤¸¤ËÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡££±¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÃæÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆÃÄ¹¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ä¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤³¤í¤ò¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì£Êý¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò£±ÈÖ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤Ê¤«¤Ç²ÝÂê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¼±ç¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤Î£±½µ´Ö¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¹ñÎ©¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ï2004Ç¯¤Î¼¯»ùÅç¼Â¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤â¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤«¡¢¼¯»ùÅç¸©Ì±¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ½Ð¿È¤ÎÃæÌî¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¯»ùÅç¸©Ì±¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¶¯¤¤¤È´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤Î£²´§¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼¯»ùÅç¤¬¤â¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼¯»ùÅç¸©Ì±¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¼¡¤Î°ìÀï¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ÀèÇÚÊý¤¬¹ñÎ©¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏËý¿´¤»¤º¤Ë¤Þ¤º¹ñÎ©¤Ç¤Î£±¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£±½µ´Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¾¡¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Áª¼ê¸¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿ÀÂ¼¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï£±·î10Æü¤ËÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ç¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½à·è¾¡¤Ç¤Ï£²¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ºÆ¤ÓÆñÅ¨¤òÅÝ¤·¡¢Åß²ÆÏ¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·21ÂåÌÜ¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¤Î£²´§¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢½éÀï¤«¤é£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç£´¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµó¤²¡¢¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüÂçÆ£ÂôÀï¤Ç£´È¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÁÒÃæÍª²ï¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢º£Âç²ñ£µÆÀÅÀ¤ÇÁÒÃæ¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²°Ì¤ÎÆü郄¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢J£±FCÄ®ÅÄ¥»¥ë¥Ó¥¢¤ËÆþÃÄ¤¹¤ëÆÁÂ¼ÉöÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£Ä¶¶¯ÎÏ¤Ê£³¥È¥Ã¥×¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¼éÈ÷¤âÄ¶¹â¹»µé¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·ø¼é¤òÂ«¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃæÌîÍÛÅÍ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£J£²¤¤¤ï¤FC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëU-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÎCB¤À¡£¶õÃæÀï¤äÂÐ¿Í¡¢µåºÝ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÂçÆ£ÂôÀï¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢ÁÒÃæ¤Î£³ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ç¤¤Æ¾¯¤·±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤äÌÜÀþ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢Íª²ï¤¬¾å¼ê¤¤´¶¤¸¤ËÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡££±¼ºÅÀ¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ï¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÃæÌî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆÃÄ¹¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤ä¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤³¤í¤ò¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì£Êý¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò£±ÈÖ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤Ê¤«¤Ç²ÝÂê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¼±ç¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤Î£±½µ´Ö¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¹ñÎ©¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ï2004Ç¯¤Î¼¯»ùÅç¼Â¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Áª¼ê¸¢À©ÇÆ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶¯¤¤¼¯»ùÅç¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤â¥Æ¡¼¥Þ¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤«¡¢¼¯»ùÅç¸©Ì±¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ½Ð¿È¤ÎÃæÌî¤Ï¡¢¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¯»ùÅç¸©Ì±¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¶¯¤¤¤È´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤Î£²´§¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼¯»ùÅç¤¬¤â¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼¯»ùÅç¸©Ì±¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¼¡¤Î°ìÀï¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ÀèÇÚÊý¤¬¹ñÎ©¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏËý¿´¤»¤º¤Ë¤Þ¤º¹ñÎ©¤Ç¤Î£±¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£±½µ´Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¾¡¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Áª¼ê¸¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿ÀÂ¼¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï£±·î10Æü¤ËÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Ç¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½à·è¾¡¤Ç¤Ï£²¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ºÆ¤ÓÆñÅ¨¤òÅÝ¤·¡¢Åß²ÆÏ¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·21ÂåÌÜ¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª