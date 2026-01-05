Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは1月4日、自身のXを更新。「女将な俺」を公開しました。（サムネイル画像出典：大森元貴さん公式Xより）

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。「女将な俺」を公開し、話題となっています。

「似合いすぎて草」

大森さんは「女将な俺」とつづり、1枚の写真を投稿。緑色の和服を着用し、行儀よく正座をしています。ほほ笑んでいる顔が“女将”に見えてくるのが不思議です。

ファンからは「似合いすぎて草」「絶妙な顔と良すぎる姿勢がツボWWW」「美人すぎる！」「この旅館に泊まりたいです」「めっちゃ縁起良さそうなんだけど笑」「もしかして笑点に出演されるとか？」などの声が寄せられました。

「大森元貴って何人いるんだ？！？！」

2025年9月25日の投稿ではNHK連続テレビ小説『あんぱん』出演時の姿を掲載した大森さん。昭和の中年男性の役柄で、緑色のニットセーターを着用し眼鏡を掛けた別人のようなルックスには「大森元貴って何人いるんだ？！？！」「同一人物ではございません」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。

(文:堀井 ユウ)