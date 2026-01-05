「似合いすぎて草」大森元貴、“女将な俺”ショットが話題に！ 「ツボWWW」「めっちゃ縁起良さそう」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。「女将な俺」を公開し、話題となっています。
【写真】ミセス・大森元貴の“女将”姿
ファンからは「似合いすぎて草」「絶妙な顔と良すぎる姿勢がツボWWW」「美人すぎる！」「この旅館に泊まりたいです」「めっちゃ縁起良さそうなんだけど笑」「もしかして笑点に出演されるとか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ミセス・大森元貴の“女将”姿
「似合いすぎて草」大森さんは「女将な俺」とつづり、1枚の写真を投稿。緑色の和服を着用し、行儀よく正座をしています。ほほ笑んでいる顔が“女将”に見えてくるのが不思議です。
ファンからは「似合いすぎて草」「絶妙な顔と良すぎる姿勢がツボWWW」「美人すぎる！」「この旅館に泊まりたいです」「めっちゃ縁起良さそうなんだけど笑」「もしかして笑点に出演されるとか？」などの声が寄せられました。
「大森元貴って何人いるんだ？！？！」2025年9月25日の投稿ではNHK連続テレビ小説『あんぱん』出演時の姿を掲載した大森さん。昭和の中年男性の役柄で、緑色のニットセーターを着用し眼鏡を掛けた別人のようなルックスには「大森元貴って何人いるんだ？！？！」「同一人物ではございません」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)