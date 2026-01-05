「何言ってんの？」本田圭佑、アメリカのベネズエラ攻撃に“持論”も「人権意識の無さをとにかく恥じてくれ」厳しい声
世界中を騒がせているアメリカによるベネズエラへの攻撃。サッカー元日本代表の本田圭佑さんは1月4日、自身のX（旧Twitter）で“持論”を展開しています。
【写真】本田圭佑の“持論”とは？
ネット上では本田さんの考えについて厳しい声が続出。「あからさまにハンドで点を取ってるプレーを見て、すごいと言ってるのと同じですよ」「サッカーって相手のエースの頭蹴り飛ばして戦力削ぐのokなんすか?」「警察というかこれじゃあヤクザだよ」「ルールを守るのがパワープレーの大前提でしょう」「無教養さ、人権意識の無さをとにかく恥じてくれ」「民間人も亡くなってるのに凄いとかパワープレイとか何言ってんの？」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ルールを守るのがパワープレーの大前提でしょう」「アメリカのベネズエラ大統領の件、色んな意味で凄い」と書き出した本田さん。「世界の警察が再始動したって感じ。これで大半の国の支配者らとの交渉がやりやすくなる」と自身の考えをつづっています。さらに「パワープレーの使い方のお手本」とも。
「どこに賛あんの」当該ポストに続けて「賛否両論あるかもやけど、誰も止められないという事実」ともつづっている本田さん。これに対しても、「止めなあかんでしょ、普通に」「どこに賛あんの」といった声が上がりました。今後、本田さんは何かしらの声明を出すのか注視したいですね。
