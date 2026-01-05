15Ç¯Ï¢Â³¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤ÎÀÄ¿¹¡¦Âç´Ö¤Ç¡È³«±¿¥°¥Ã¥º¡É¤¬¿Íµ¤¡¡µù¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¿Ë¤äÂçµù´ú¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡Ö±Ä¶È¤Ç¿·µ¬¤Î»Å»ö³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿±ïµ¯Êª¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5ÆüÄ«¡¢Åìµþ¤ÎË½§»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¶¥¤ê¡£
2026Ç¯¤ÎºÇ¹âÃÍ¡¦°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢15Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÄ¿¹¸©¤ÎÂç´Ö»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç´Ö¤Î¥Þ¥°¥íµù¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡Ö¿Ë¡×¤ä¡ÖÂçµù´ú¡×¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥Ð¥Ã¥°¤¬¡Ö±ïµ¯Êª¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÆü¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Y¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê³ô¡Ë¡¦µÈÅÄÀÅ¹á¤µ¤ó¡§
¡ÊÂç´Ö¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤Î¡ËÇ®¤¤Ì´¤È¥í¥Þ¥ó¤¬À÷¤ß¤³¤ó¤À¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·Ç¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¼õ¸³À¸¤È¤«½¢¿¦³èÆ°¤È¤«¡¢¶¯±¿¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö±Ä¶È¤Ç¿·µ¬¤Î»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¿·ºî¤¬½Ð¤ëÅÙ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÄ®¤ª¤³¤·¤â¡£
Âç´Ö¤Ê¤É¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬·ëÀ®¤·¤¿¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¥Þ¥°¥í½÷»Ò²ñ¡×¡¢°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Þ¥°½÷¡×¤Ç¤¹¡£
Âç´Ö¤Îµù»Õ¤¬Âçµùµ§´ê¤ËË¬¤ì¤ë¿À¼Ò¤Ê¤É¤ò¡Ö¥Þ¥°½÷¡×¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¿·Ç¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë½é³«ºÅ¡£
¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢Âç´Ö¤Î¥Þ¥°¥í¤ò°®¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Y¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê³ô¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Åç¹¯»Ò¤µ¤ó¡§
Âç´Ö¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤Î¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¡¢¤³¤Î¿À¼Ò¤Î¶¯±¿¤òÍá¤Ó¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
½é¶¥¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç´Ö¤Î¥Þ¥°¥íÇ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£