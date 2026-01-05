´¨¶õ¤Ë¤³¤Ö¤·ÆÍ¤¾å¤²¡Ö¥è¥¤¥µー¡ª¡×¡¡Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ÏÃÈ¤«¤¤¡Ö´¨·Ø¡×¡¡·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô
º£Æü¡Ê1·î5Æü¡Ë¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¾®´¨¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´¨¶õ¤Ë¤³¤Ö¤·ÆÍ¤¾å¤²¡Ö¥è¥¤¥µー¡ª¡×¡¡Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ÏÃÈ¤«¤¤¡Ö´¨·Ø¡×¡¡·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô
·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î°ìÄ®ÅÄÈ¬È¨µÜ¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤Î´¨·Ø¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°6»þÁ°¡¢¾®±«¤Î¹ß¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Û¥é³¤Î²»¤ò¹ç¿Þ¤Ë½»Ì±¤Ê¤ÉÌó30¿Í¤¬¶Æâ¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªã±¤¤¤Î¤¢¤È¡¢ÅÄÂåÎ´°ìµÜ»Ê¤Î¡Ö¥è¥¤¥µー ¥è¥¤¥µー¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï°®¤ê¤³¤Ö¤·¤òÅ·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¾å¤²¤ë¡ÖÅ·ÆÍ¤ÂÎÁà¡×¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì²µ¤¤â¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ³èÈ¯¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡ÖÅÁÅý¤Î¤¢¤ë¹Ô»ö¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤â²¹¤«¤¯¤ÆÎÉ¤¤Ä®¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ä«¤ÎÅ·Áð»Ôµí¿¼¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï8.3¡î¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ÏÃÈ¤«¤ÊÄ«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£