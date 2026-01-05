RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

·§ËÜ»Ô¤ÎÅÄºê»Ô¾ì¤Ç¡¢°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÜ¥Þ¥°¥í¤¬28Ëü±ß¡ª½é¶¥¤ê¤Î³Ý¤±À¼¶Á¤¯¡¡·§ËÜ¡¦ÅÄºê»Ô¾ì

µ­¼Ô¡Ö³èµ¤¤¢¤ëÀ¼¤ÈÉáÃÊÊ¹¤­¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¶¥¤ê¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

5Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢¶¥¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î¿åÍÈ¤²¤ò¼¨¤¹¡Ö½é²Ù¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¥¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÇã¶È¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤»¤êËß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈÄ¤Ë¶â³Û¤òµ­Æþ¤·¤Æ¼è°ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤¤â¤Î¤ÇÍÜ¿£¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤ËÌó28Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÅ·¸õ¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÁ´ÂÎ¤Î½Ð²ÙÎÌ¤¬µîÇ¯¤Î6³ä¤Û¤É¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ö¥ê¤Ï¡¢ËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯1.5ÇÜ¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£