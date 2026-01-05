Ãæ°æµ®°ì¡Ö´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤Ë¤Û¤ì¤¿¡×32Ç¯Á°¤Ë¶»ÂÇ¤¿¤ì¤¿16ºÐ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¸ì¤ë
½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê49¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£VTR½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥Ãæ°æµ®°ì¡Ê64¡Ë¤«¤é32Ç¯Á°¤Ë¡Ö´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤Ë¤Û¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
Ãæ°æ¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤Û¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£Åö»þÂÇ¤Á¾å¤²¤âÀ¹Âç¤Ë¤ä¤ë»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤·¡£2¼¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î°Î¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¾®¤µ¤¤Éô²°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë²¶¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é16ºÐ¤Î´Ñ·î¤¯¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤«¤é¤µ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¡×¤È10Âå¤Î´Ñ·î¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ°æ¤Ï¡ÖÁ´°÷¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¤¬Î©¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¤Å¤«¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
´Ñ·î¤Ï¡ÖÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö10Âå¤Î¤È¤¡¢ËÜÅö¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£