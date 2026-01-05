俳優神尾楓珠（26）が5日、都内で「Mister Donut×GODIVA」新商品発表会に登壇した。

日本で創業55周年のミスタードーナツと、ベルギーのチョコレートブランド「ゴディバ」の創業100周年を記念したコラボ商品5種類が9日から発売される。神尾は「上品さや高級感のあるブラウンをまとって、大人チョコっぽさをイメージしました」とショコラカラーのスーツ姿で登場した。

年末は「何もしたくなかった」とゆっくりしたそう。「年始は実家に帰ったりとか。地元が東京なので日帰りなんですけど、親戚の集まりがあったり、兄の家族と初詣に行ったりしました」と明かした。

新年の書き初めにも挑戦。画数の多い名前に「小学校の時もそうなんですけど、名前をうまく書けたことがなくて…」と言いながら、時間をかけて26年の抱負を「海外旅行」としたためた。「海外旅行にプライベートで行ったことがなくて、人生経験としてしておきたい。いつ行くかは決めてないですが、仕事を頑張って、自分を甘やかすご褒美として行けたら。サッカーが好きなので、ヨーロッパにサッカーを見に行きたいですね」と欧州旅行を目標に掲げた。

21日に27歳の誕生日を迎える。「ここ何年かは、仲がいい友達の誕生日が近いので一緒にお祝いし合う会をしています。今年もタイミングが合えばみんなでやりたいねと。ケーキじゃなくて今年はドーナツを食べて過ごせたら」と話した。