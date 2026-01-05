“元ＨＫＴ３ショット”を公開した村川緋杏のインスタグラム（＠ｍｕｒａｋａｗａｂｉｂｉａｎｎ）より

　元ＨＫＴ４８で、女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥ」のメンバー・村川緋杏（びびあん）が披露した“元ＨＫＴ３ショット”が話題になっている。

　村川は自身のインスタグラムで４日までに「紅白歌合戦にて　指原さんと月足と共演できました」とつづると、　元ＨＫＴ４８でタレントの指原莉乃と同じく元ＨＫＴ４８で女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲ」のメンバー月足天音との３ショットを披露。

　続けて「ＨＫＴ４８で指原さんにずっとお世話になっていて　まさか卒業後に紅白に一緒に出られるなんて…夢の中でみる夢の話みたい（？）月足も９年くらいは一緒にいるのかな　どっちかというと幼馴染みたいな友達が　同じ年に初出場…信じられない　本当に奇跡が重なった年末でした。」と素直な気持ちを記した。最後に「最高の年末…本当に人との縁ってすごい！！２０２６年もよろしくお願いします」とつづり、投稿を結んだ。

　この投稿にファンからは「本当にエモすぎて涙が止まらない」「ＨＫＴ卒業した後でこの３人で紅白で共演できるなんて本当に夢みたいだよ」「びびたん本当にすごい！！素敵なお写真だね」「元ＨＫＴ４８トリオ！現在別グループで紅白で共演こんなケースはレアじゃないかな？最高」「２人ともの夢が叶った奇跡の瞬間ですね」などの声が寄せられている。