元ＨＫＴ４８で、女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」のメンバー・村川緋杏（びびあん）が披露した“元ＨＫＴ３ショット”が話題になっている。

村川は自身のインスタグラムで４日までに「紅白歌合戦にて 指原さんと月足と共演できました」とつづると、 元ＨＫＴ４８でタレントの指原莉乃と同じく元ＨＫＴ４８で女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」のメンバー月足天音との３ショットを披露。

続けて「ＨＫＴ４８で指原さんにずっとお世話になっていて まさか卒業後に紅白に一緒に出られるなんて…夢の中でみる夢の話みたい（？）月足も９年くらいは一緒にいるのかな どっちかというと幼馴染みたいな友達が 同じ年に初出場…信じられない 本当に奇跡が重なった年末でした。」と素直な気持ちを記した。最後に「最高の年末…本当に人との縁ってすごい！！２０２６年もよろしくお願いします」とつづり、投稿を結んだ。

この投稿にファンからは「本当にエモすぎて涙が止まらない」「ＨＫＴ卒業した後でこの３人で紅白で共演できるなんて本当に夢みたいだよ」「びびたん本当にすごい！！素敵なお写真だね」「元ＨＫＴ４８トリオ！現在別グループで紅白で共演こんなケースはレアじゃないかな？最高」「２人ともの夢が叶った奇跡の瞬間ですね」などの声が寄せられている。