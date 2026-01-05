東京都江東区の豊洲市場で５日、新春恒例の「初競り」が行われ、青森県大間産のクロマグロ（２４３キロ）に史上最高値となる５億１０３０万円の値がついた。１キロあたりの単価は２１０万円となった。

都中央卸売市場が公表する「市場統計情報」によると、通常のマグロは１キロ１５００円〜４０００円ほど。国産天然クロマグロ（特上）の通常卸売価格でも高値圏で１キロあたり数万円台で推移する。今回記録されたキロ２１０万円という価格は、相場の約１００倍に相当することから「異常な金額」であることが分かる。

水産庁など最新の資源評価によると、太平洋クロマグロは、各国の厳格な漁獲規制を経て回復傾向にあると結論付けられている。日本の大型魚漁獲枠も近年は増加傾向にあり、供給の逼迫（ひっぱく）が５億円という価格形成の主因ではないことがデータから読み取れる。

コンサルティング関係者は「マーケティング上の戦略が大きい」と指摘する。「初競り」という特殊な環境で価格がつり上がり、メディアの報道による広告宣伝効果、「すしざんまい」のマグロが話題となることでの集客効果が期待できるとし、「ＴＶのＣＭを繰り返すよりもインパクトがある」と指摘した。