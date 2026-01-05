メガネのミニチュア！ カプセルトイ「メガネコレクション2」1月9日発売メガネケース付属＆テンプル可動な全9種
【メガネコレクション2】 1月9日～ 順次発売 価格：1回300円
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「メガネコレクション2」を1月9日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、メガネやサングラスを再現したミニチュアのカプセルトイ。眼鏡ケースが付属するほか、テンプルが可動する。
「レキシントン（ブラック）」「レキシントン（ブラウン）」「ティアドロップ」「ボストン（ブラック）」「ボストン（クリア）」「アンダーリム」「ラウンド」「ラウンド（サングラス）」「スポーツサングラス」の全9種がラインナップされている。
「メガネコレクション2」ラインナップ「レキシントン（ブラック）」 「レキシントン（ブラウン）」 「ティアドロップ」 「ボストン（ブラック）」 「ボストン（クリア）」 「アンダーリム」 「ラウンド」 「ラウンド（サングラス）」 「スポーツサングラス」 【ラインナップ】
