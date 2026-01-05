【メガネコレクション2】 1月9日～ 順次発売 価格：1回300円

※カプセルトイ名前

　ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「メガネコレクション2」を1月9日より順次発売する。価格は1回300円。

　本商品は、メガネやサングラスを再現したミニチュアのカプセルトイ。眼鏡ケースが付属するほか、テンプルが可動する。

　「レキシントン（ブラック）」「レキシントン（ブラウン）」「ティアドロップ」「ボストン（ブラック）」「ボストン（クリア）」「アンダーリム」「ラウンド」「ラウンド（サングラス）」「スポーツサングラス」の全9種がラインナップされている。

(C)tarlin international.,co.ltd