ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分、ＣＢＣ制作）の２０２５年の年間平均視聴率が５日、発表され、個人全体２．４％、世帯４．７％を記録し、関東、名古屋、関西の３地区で２年連続の年間平均視聴率１位に輝いた（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。関西地区の年間平均視聴率は個人全体２．４％、世帯４．８％で、２０２１年３月の関西エリアでの放送開始以来、初めて１位を獲得した（ビデオリサーチ調べ、関西地区）。番組を制作するＣＢＣの名古屋地区も個人全体２．４％、世帯４．９％で、３年連続の年間平均視聴率１位となった（ビデオリサーチ調べ、名古屋地区）。

４７都道府県の「県民あるある調査」や大阪の路上に現れた「ド根性メロン」など、オリジナルのネタを展開し、ＭＣの石井亮次アナとコメンテーターによる心地良いスタジオの雰囲気が、多くの視聴者の支持を得た。

石井アナは「２０２５年も、皆さまありがとうございました。早く深く、時に楽しく、放送できました。２０２６年もどうぞよろしくお願い申し上げます」と喜びのコメント。増子淳一チーフプロデューサーは「引き続き多くのエリアで、たくさんの人に愛される『ゴゴスマ』を目指します。２０２６年も皆さまの平日午後のお供にゴゴスマを」とコメントした。