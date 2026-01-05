KATOは鉄道模型「オリエントエクスプレス'88 7両基本セット」を1月20日に出荷する。価格は25,740円。同時に、「オリエントエクスプレス'88 6両増結セット」も発売。こちらの価格は20,570円。これらは以前販売された商品の再販となる。

「オリエントエクスプレス'88」は、ヨーロッパ発日本行きという空前絶後の列車。1988年9月7日にパリ・リヨン駅を発ち、フランス、西ドイツ、東ドイツ、ポーランド、ソビエト連邦、中国とユーラシア大陸を横断し、香港までの14500km余りを鉄路により運行され、さらに香港からは海路、山口県の下松へ運ばれ、日本国内での運行用に整備された後、東京行きの列車として運行され、単一列車による15494kmの世界最長運転の世界記録に認定された。その後約3カ月にわたって日本国内運行が行なわれ、完成間もない青函トンネルをくぐって北海道まで運行されるなど大きな話題となった。

鉄道模型は「青いプリマドンナ」と称された深みと光沢のある車体色や金装飾表現、銅色の手スリなどをリアルに再現。特徴的な形態の屋根上ベンチレーターや床下機器のディテールを表現。ヨーロッパの台車を模した台枠に白色がペイントされた日本国内走行用のTR47形台車を再現するなど、こだわりの商品となっている。