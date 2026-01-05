白ニットを着用したすーぱーそに子がフリューのプライズフィギュア「Trio-Try-iT」より再登場！ 1月第2週から展開予定
【すーぱーそに子 Trio-Try-iT Figureーウィンターメモリーver.ー】 1月第2週 展開予定
フリューは、プライズ「すーぱーそに子 Trio-Try-iT Figureーウィンターメモリーver.ー」を1月第2週から展開を予定している。
本製品は、ニトロプラスのマスコットガール「すーぱーそに子」が白のニットを着用した姿を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT」で商品化したもの。2025年2月に展開された商品が再び商品化される。
イラストレーターの津路参汰氏が描き下ろしたすーぱーそに子を立体化しており、白のニットと黒のロングブーツを履いた姿を表現している。
＼#フリュープライズ新着情報／#すーぱーそに子🎧- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) January 5, 2026
Trio-Try-iT Figureーウィンターメモリーver.ー
津路参汰様（@t_santa）描き下ろし🎨
雪のような白ニットをまとったそに子が再登場です👏
1月上旬より順次展開予定✨
詳細は➡https://t.co/Ung3bPmUaj#Trio_Try_iT pic.twitter.com/YnFS3JLhtE
(C)2006 NITRO ORIGIN