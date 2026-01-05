【すーぱーそに子 Trio-Try-iT Figureーウィンターメモリーver.ー】 1月第2週 展開予定

フリューは、プライズ「すーぱーそに子 Trio-Try-iT Figureーウィンターメモリーver.ー」を1月第2週から展開を予定している。

本製品は、ニトロプラスのマスコットガール「すーぱーそに子」が白のニットを着用した姿を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT」で商品化したもの。2025年2月に展開された商品が再び商品化される。

イラストレーターの津路参汰氏が描き下ろしたすーぱーそに子を立体化しており、白のニットと黒のロングブーツを履いた姿を表現している。

