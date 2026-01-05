¡Ö¤½¤ì»ß¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤«¡©¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿´°àú¥·¥ç¥Ã¥ÈßÚÎö¤â¡Ö¿Í³°¡×¡ÖÂÎ¿¤Ó¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¡×Ì¾¼ê¥ª¥Ö¥é¥¯¤ÎÄ¶È¿±þ¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¥Õ¥¡¥ó¾×·â
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥½¥·¥¨¥À 1¡Ý1 ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î5Æü¡¿¥¢¥Î¥¨¥¿¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûº¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¢ªÄ¶È¿±þ¥»¡¼¥Ö
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢¿·Ç¯½é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿´°àú¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¼é¸î¿À¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç·è¤á¤¤ì¤º¡£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î5Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢B¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëU-21ÆüËÜÂåÉ½DF¤Î´îÂ¿°íÌé¤¬½é¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë55Ê¬¤Ë¡¢º¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñ¥¹¤«¤éFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¡¢º£µ¨2¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢74Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£µ×ÊÝ¤âÁ´Â®ÎÏ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ±û¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤«¤éÍ¥¤·¤¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Ïº¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥´¡¼¥ë±¦¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤ëGK¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤·¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸¼ê¤Ç¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶¯¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤È¿¼Í¿À·Ð¤«¤é¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë²òÀâ¤Î°Â±ÊÁïÂÀÏº»á¤Ï¡Ö¡Ê¼ê¤¬¡Ë¿¤Ó¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡£¥µ¥¤¥É¤òÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤ÆÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÊGK¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¥Ö¥é¥¯¤Ï¸«»ö¤Ë¡¢ÃÆ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÏ¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ª¥Ö¥é¥¯¤ä¤Ù¡¼¡×¡Öµ×ÊÝ¤Î¥´¡¼¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¿·Ç¯½é¥´¡¼¥ë¤Ê¤é¤º¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤½¤ì»ß¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤«¡©¡×¡ÖÂÎ¿¤Ó¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡Ö¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¿Í³°¥»¡¼¥Ö¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¤ÎÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¥ª¥Ö¥é¥¯¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥ª¥Ö¥é¥¯¤Ï1¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢7¤Ä¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤Î³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£°ìÊý¤Çµ×ÊÝ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4²ó¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÀ®¸ù¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¹¶·â¤ò¸£°ú¡£88Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë