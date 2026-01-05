¡ÖLittleTwinStars Cafe¡×¤¬¡¢KITTEÂçºå¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡ù
KITTEÂçºå6³¬¡¢BOX cafe&space KITTE OSAKA2¹æÅ¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖLittleTwinStars Cafe¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¥¡õ¥é¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLittleTwinStars Cafe¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó
¹¡¹¤È¤·¤¿Å¹Æâ¤Ï¡¢¥¥¡õ¥é¥é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤Ï¥¥&¥é¥é¤Î¥àー¥Óー±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªÎÁÍý¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¿å¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¥é¥¥é¤Èßê¤á¤¯¤ª¶õ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥¥¡õ¥é¥é¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥¡õ¥é¥é ¥°¥é¥¿¥ó¥×¥ìー¥È(¥¥)¡¡
²Á³Ê¡§1,690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ï¥ó¥×¥ìー¥È¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¥¥¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¤Î¤¨¤ÓÆþ¤ê¥°¥é¥¿¥ó¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¤¨¤Ó¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ê¤É¤Î¥´¥í¥´¥í¤È¤·¤¿¶ñºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¥ßー¥È¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¢¥³ー¥ó¥¹ー¥×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥¡õ¥é¥é ¥°¥é¥¿¥ó¥×¥ìー¥È(¥é¥é)¡¡
²Á³Ê¡§1,690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¯¥êー¥à¥½ー¥¹¤Î¥Ùー¥³¥óÆþ¤ê¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ùー¥³¥ó¤ä¶Ì¤Í¤®¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥°¥é¥¿¥ó¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¡¢¥ßー¥È¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¢¥³ー¥ó¥¹ー¥×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥¡õ¥é¥é ¥Ñ¥Õ¥§¡Ê¥¥¡Ë
²Á³Ê¡§1,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥é¥à¥Í¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡ùÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥¯¥êー¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ªÄì¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¥¡õ¥é¥é ¥Ñ¥Õ¥§¡Ê¥é¥é¡Ë
²Á³Ê¡§1,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥¤¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡ù´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢¥×¥ë¥×¥ë¿©´¶¤Î¥¼¥êー¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î±À¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¥é¥¥é¥Ö¥ëー¥½ー¥À
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Ý¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤ï¤¿¤¢¤á¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥¤¥¹¤È¤ªÀ±¤µ¤Þ¤Î¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¡¢ÊÌÅº¤¨¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥½ー¥À¤Ç¤ï¤¿¤¢¤á¤òÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥é¥¤¥ÁÉ÷Ì£¤Î¤ï¤¿¤¢¤á¥É¥ê¥ó¥¯¡ù
¥¥é¥¥é¥Ô¥ó¥¯¥½ー¥À
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤ï¤¿¤¢¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥é¥é¤Î¤ª´é¡¢¤ï¤¿¤¢¤á¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¤è¤·¡¢ÊÌÅº¤¨¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥½ー¥À¤Ç¤ï¤¿¤¢¤á¤òÍÏ¤«¤Ê¤¬¤é¤¤¤À¤À¤±¤ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êーÉ÷Ì£¤Î¤ï¤¿¤¢¤á¥É¥ê¥ó¥¯¡ù
»öÁ°Í½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥«¥Õ¥§ÍøÍÑÆÃÅµ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»öÁ°Í½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥«¥Õ¥§ÍøÍÑÆÃÅµ¤È¤·¤Æ»öÁ°Í½Ìó¡ÊÀÇ¹þ660±ß/1Ì¾¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö¥¥é¥¥éA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(¥é¥ó¥À¥à4¼ï)¡×¤¬£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¹ÆâÆþ¸ý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤ä´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ～¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÊØÍø¡£
¥¥¡õ¥é¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Æ¡¢¤ªÎÁÍý¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤·¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¡
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663329
¡ÖLittleTwinStars Cafe¡× (´ü´Ö¸ÂÄê)
BOX cafe&space KITTE OSAKA2¹æÅ¹
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ»°ÃúÌÜ2ÈÖ2¹æ¡¡£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå6³¬
2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü)