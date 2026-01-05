タレントの西野未姫（26）が4日、SNSを更新し、第2子妊娠を報告した。

【映像】長女の顔出し家族ショット（複数カット）

西野はInstagramに直筆の文章を投稿。「一人目のときとはまた違った感覚で懐かしさを感じる瞬間もあれば、改めて命の尊さを実感する日々でもあり、家族が4人になることを思うと今からとてもわくわくしています」と心境をつづっている。現在は安定期に入り、5月ごろの出産を予定している。

夫でお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）も直筆の文章で、「私、山本圭壱は今年で58歳になりますので兎にも角にも1日でも長く生きることが使命になったのであります」とコメント。

夫・山本圭壱も直筆で心境つづる

2人の報告に、お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）や歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）らが「いいね！」で祝福。ファンからも「体、大事にしてね」「けーちょんがどんどんいいパパになっていってうれしいです」など、多くの反響が寄せられている。

西野と山本は2022年11月に結婚。31歳の年の差婚が話題になった。2024年10月には、第1子となる女の子・にこりちゃんが誕生していた。（『ABEMA NEWS』より）