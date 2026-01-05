レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。初詣の様子を投稿した。

昨年の大みそかは格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール2025」のメンバーとして奮闘した。「RIZIN大晦日大会終わりに増上寺に行ってきたよ」とグレーのパンツスタイルに白のフード付きコート姿で、RIZINのポーチをコーディネートして東京・増上寺を訪れたオフショットを公開。ポーチには大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズもつけ「増上寺は、RIZIN記者会見ぶりだったからなんだかワクワクな気持ちだったよ」と心境をつづった。

先月31日に開催された「RIZIN師走の超強者祭り」では上下白を基調としたミニスカートコスチューム姿でスラリと伸びた脚線美を披露。「ご来場頂きました皆さん、そしてPPVで視聴でして下さった皆さんありがとうございました！！！ RIZIN10周年、そして2025年最後の大晦日の大会という事で、会場の熱気、盛り上がりも凄かったですね 今回は衝撃的な展開がたくさんあったのでPPVで見返すのが本当に楽しいです まだ余韻に浸りたい気持ちですので、またXにも投稿させてください」と伝え、「そして、大晦日にてガールRIZIN2025を卒業致しました！ 今日からRIZINガール2026となります！ 格闘技の魅力にどんどんハマっていく私ですが、皆様とも共有できるのを楽しみにしています！ 改めて明けましておめでとうございます！ そして、今年も1年どうぞよろしくお願いいたします」とRIZINガールズとしての意気込みも記した。

ファンやフォロワーからも「冬コーデお似合い」「めっちゃ可愛い」「可愛い過ぎてヤバい」「ビジュ最高」「綺麗すぎ」「Beautiful」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。25年に続き格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール2026」として活動することも決まった。