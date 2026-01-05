400万円！ 最新型「“4人乗り”軽トラ」!

2025年12月5日から7日まで、大阪市住之江区のインテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。

会場には最新のモビリティが集結し、多くの来場者で賑わいましたが、その中でもひときわ注目を集めていたのが、ムーンスターエキスポートが手がけるJP STAR「Happy1+ City TYO（ハッピーワン・プラス・シティ・TYO）」です。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ 最新型「“4人乗り”軽トラ」を画像で見る（86枚）

愛知県豊明市に拠点を置くムーンスターエキスポートは、オリジナルブランド JP STAR を展開し、軽トラックをベースにしたキャンピングカーを専門に手掛けています。

その代表的なモデルのひとつが「HAPPY 1 + City TYO」で、ダイハツ「ハイゼットトラック」のエクストラグレードをベースに開発されました。

丸みを帯びた可愛らしいデザインが特徴で、全長3790mm×全幅1690mm×全高2050mmというコンパクトなボディながら、乗車定員4名と就寝定員4名を確保しています。

外観はスクワール型と呼ばれる四角と丸の中間的なデザインで親しみやすく、通常時は立体駐車場に対応する2050mmの車高を持ち、ポップアップ時には2480mmまで拡張されます。

今回は都会的なアーバングレー塗装を施した限定カラーモデルが登場し、都市の景観にも自然に溶け込む仕様となっています。

外装には専用ボディシェルやオリジナルウィンドウ、外部収納庫、外部電源入力などが備わり、都市型キャンピングカーとしての機能性を高めています。

内装は白を基調とした上品なインテリアで、L字型ソファと分割クッションを組み合わせることで幅1200mm×奥行き2100mmのセミダブルサイズ相当のベッドに展開可能です。

大型シンクや給排水タンクを標準装備し、バンクベッドとソファベッドを組み合わせれば最大4名が就寝できます。

さらにソーラーパネル150Wやインバーター3000W、LED照明、カーテンや網戸など快適装備も充実。

オプションとしては電子レンジ、冷蔵庫、ポータブルクーラーなどが用意されており、用途に応じて選択できます。

Happy1＋ City TYOの価格は400万円から（諸費用および税込）となっており、車幅の関係で8ナンバー登録となります。

※ ※ ※

車両の反響について、担当者は以下のように話します。

「このカラーを採用してから販売が伸び、非常に良い反響をいただいています。色が変わるだけで印象や選ばれ方が大きく変わることを実感しています。

特にファミリー層からの反応が大きく、子供連れの方でも安心して乗れる点が評価されています。初めてキャンパーに触れる方も多く、入門として選んでいただけるケースが増えているのも特徴です」

HAPPY 1 + City TYOは、普段使いと非日常の楽しみを両立させる提案として、多くの注目を集めていました。