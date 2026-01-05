＜金持ち義母の憂鬱＞手のひらを返した嫁「絶対に排除しなきゃ！！」【第14話まんが：義母の気持ち】
私（義母）は夫と2人暮らしをしています。一人息子のヒロトが結婚したとき、私は息子のお嫁さんであるチカさんと本当の母娘のように仲良くしたいと思いました。けれどチカさんはそれを受け入れません。ヒロトによると、チカさんは私たちのことが嫌いなのだとか……。こんな屈辱は生まれて初めてです。私は孫たちをこちらに取り込んで、チカさんを捨ててやろうと決めました。すると事態は一変！ なんとチカさんが孫たちの目の前で私に謝ってきたのです。
私がこんなに悩んでいるのに、夫はチカさんの謝罪をすんなり受け入れていました。「まぁ、チカさんも大変だったよな」なんて、まんざらでもない様子で話をしています。これからは、チカさんも来るの……？ そう思うとめまいがしました。
せっかく孫たちが懐いていたのに……！ 急に手のひらを返したようなチカさんの態度に、モヤモヤが晴れません。孫たちについて来るなんて、考えただけで寒気がします。ヒロトには「これまでどおり子どもたちだけ連れてきて」と言いました。
子どもたちの前でチカさんが謝ってきたせいで、チカさんを許さない私が悪者みたいな構図になってしまいました。何とかしなくては……。そう思った私は「チカさんに会うのはまだ辛い」と息子に伝えて、チカさんの訪問を阻止することにしました。
しかしそれ以来、孫たちは口を開けば「ママ」「ママ」……。たかが1回、一緒に来ただけの母親の何がそんなにいいのでしょう。これはまずい、なんとか子どもたちの心を取り戻さないと……。私はそう考え、さらに必死に孫たちの気を引く方法を考えるのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
