「ミスド」×「ゴディバ」がコラボ！ トリュフショコラをイメージしたドーナツなど全5種登場
「ミスタードーナツ」とベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が共同開発した「Mister Donut×GODIVA」全5種類が、1月9日（金）から期間限定で、ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）で発売される。
【写真】人気の予感！ 「Mister Donut×GODIVA」全5種類の価格など詳細一覧
■テイクアウト専用セットも！
今回発売が決まった「Mister Donut×GODIVA」は、55周年の「ミスタードーナツ」と100周年の「ゴディバ」が共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクション。
ラインナップは「トリュフショコラドーナツ ノワール」「トリュフショコラドーナツ プラリネ」「生ショコラフレンチ ノワール」「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」「ドゥショコラパイ」の全5種類。
「ゴディバ」のトリュフショコラから着想を得て開発したトリュフショコラドーナツ生地は、くちどけよくなめらかな食感で、見た目にも食感にもトリュフショコラをイメージ。
「トリュフショコラドーナツ ノワール」はいくつものショコラを重ねて仕上げ、「トリュフショコラドーナツ プラリネ」はショコラとプラリネの味わいを楽しめる商品だ。どちらもぜいたくな味わいが口いっぱいに広がる。
また、「ミスタードーナツ」で人気のフレンチクルーラーを基に、「ゴディバ」と開発した生ショコラフレンチ生地は、「生ショコラフレンチ ノワール」と「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」に使用。
ショコラが香るフレンチクルーラー生地に生クリーム入りフィリングを練り込み、ふんわりしっとりとした、口の中でとろけるような食感が特長だ。
「ドゥショコラパイ」は、デニッシュのようでサクサクとした食感でこだわり尽くしたショコラパイ生地を開発し、2種のショコラクリームを重ねて包んで焼き上げている。
加えて、「トリュフショコラドーナツ ノワール」「トリュフショコラドーナツ プラリネ」「生ショコラフレンチ ノワール」「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」4種各1個の組み合わせをオリジナルボックスと紙袋で提供する、テイクアウト専用セットを同日発売。
「Mister Donut×GODIVA」は、1月9日（金）から2月中旬まで、ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）で販売。順次販売終了予定。
