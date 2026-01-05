【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】「孫には会わないわ！」疎遠を貫く義両親＜第1話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第1話 孫の誕生をスルー？【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
孫を溺愛しすぎて「孫フィーバー」になってしまう義両親もいるなか、生まれてから一度も会おうとせず、それどころかおめでとうすら言わないだなんて……。お嫁さんとしては、「これを機に絶縁ってことね」と受け止めてしまっても仕方のないことだと思います。しかしそんななか、義実家の法事には必ず来るよう言われてしまったという今回の主人公。そのうえ「本当は会いたくないけれど、長男一家が欠席なんて体裁が悪いから」なんて余計なひと言つきだったのだとか。「法事の話より、もっと先に言うことがあるでしょう！」と怒り心頭のようですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
