¡¡¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÊ¬¤Ï5Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç³èÌö¤·¤¿ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡¢³ÞÃ«½Ó²ð¡Ê28¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÈÆ±¤¸67ÈÖ¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙNPB¤Î1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡³ÞÃ«¤Ï2015Ç¯¡¢ÂçÊ¬¾¦¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£173¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÂ®µå¤òÉð´ï¤ËÂæÆ¬¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç³èÌö¤·¤¿20Ç¯¤Ë4¾¡¡¢21Ç¯¤Ë3¾¡¤ÈÄÌ»»7¾¡¤òµó¤²¤¿¡£22Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢ÀïÎÏ³°¤Ë¡£ºòµ¨¤ÏDeNA¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬º¸¿Í¤µ¤·»Ø¤òÄË¤á¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢ºÆ¤ÓÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤òÂ³¤±¤ëÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ÞÃ«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬¤Î¿¹¿µ°ìÏºµåÃÄÂåÉ½¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿ÂçÊ¬¼·À¥¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¤«¤é¡ÖÉü³è¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¸ÅÎ¤¤Ç¡×¤È¸ýÀâ¤«¤ì¤¿¡£ÄË¤á¤Æ¤¤¤¿»Ø¤âÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é´û¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜÍµ¼ù¤é¤È¹Ô¤¦Í½Äê¡£¡Ö»é¤Î¤Î¤Ã¤¿Èà¤é¤Î»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é»É·ã¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë