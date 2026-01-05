2026Ç¯PGA¥Ä¥¢¡¼¡¡ÊÆ²¤Àª¡¢ÆüËÜÀª¤Ø¤Î´üÂÔ¡ÚçÕ±Û±à»Ò¥³¥é¥à¡Û
PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÊÆ²¤¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥¿¥Æ¤«¤é¥è¥³¤Ë¡¡ ¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÊÑ²½
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÈá´ê¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªÀä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èá´ê¤òÀ®½¢¤µ¤»¡¢¼«¿®¤â´î¤Ó¤âÇÜÁý¤µ¤»¤¿¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤¬ºÇ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡¢½Ð¤¿¤¤Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤ò¤«¤Ê¤ê¸º¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤Ï¤äÀïÀÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆìÅÍß¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËºÇ¶¯Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½ÁÛ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢Âç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¥í¥¤¤ËÂ³¤¯»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÁ´ÊÆ¥×¥í¤ÈÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢»Ä¤ëÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥ß¥±¥ë¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤âÁ´ÊÆ¥×¥í¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÄ´»Ò¤äÀïÀÓ¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î°Î¶È¤ò2026Ç¯¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Á´ÊÆ¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¡¢¥·¥Í¥³¥Ã¥¯¥Ò¥ë¥º¤À¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²÷µó¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢µ©Í¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀ§Èó¤È¤â¸«¤¿¤¤¤È»ä¤â»×¤¦¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤È´üÂÔ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÀªÂ·¤¤¤¹¤ëÆüËÜÀª¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò»à¼é¤·¤¿µ×¾ïÎÃ¤È¶âÃ«Âó¼Â¡¢¥³¡¼¥ó¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤«¤éPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¾º³Ê¤·¤¿Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡¢DP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼·ÐÍ³¤ÇPGA¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÅç·¼ÂÀ¤Î5Ì¾¤À¡£5Ì¾¤â¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Ë¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤À¤¬¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¸·¤·¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¹çÀï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¿ôÀº±Ô²½¤ò¿ä¿Ê¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¿Í¿ô¤ò½¾Íè¤Î125Ì¾¤«¤é100Ì¾¤Ë·ã¸º¤µ¤»¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Ï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¿Í¿ô¤â¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢½¾Íè¤Î156Ì¾¤À¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ï144Ì¾¤Ë¡¢144Ì¾¤ÎÂç²ñ¤Ï132Ì¾¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼Áª¼ê¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°²¼°ÌÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2027Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Ç¯´Ö»î¹ç¿ô¤¬ÂçÉý¸º¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â·ãÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤ÎÅÓ¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ¹¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ÏÂ¨¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¿ôÀº±Ô²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¿Í¿ô¤¬¤µ¤é¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÌµ¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜÀª¤¬5Ì¾¤âÂ·¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î·ãÆ°´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£¾¯¿ôÀº±Ô²½¤ò¿Ê¤á¤ëPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢º£¸å¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¡ÊÆ»¡Ë¤â½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µ×¾ï¤â¶âÃ«¤âÊ¿ÅÄ¤âÃæÅç¤â¡¢¶áÇ¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÁÌ¤ì¤Ð¡¢¾¾»³¤âÈà¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê¸½¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¡Ë¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2ÅÙ¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¡¢¤½¤·¤ÆÆóÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÈâ¤ËÄÌ¤¸¤ëÆ»¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¤ª¤«¤²¡¢²¿¤«¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ä¥Þ¥¥í¥¤¤â¡¢Á³¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤½¤ÎÀè¤Ç¡¢ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢5Ì¾¤ÎÆüËÜÀªÁ´°÷¤¬Íèµ¨¤Ø¾¡¤Á»Ä¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤òÄ¯¤á¤¿¤¤¡£Ê¸¡¿çÕ±Û±à»Ò¡Ê¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¸ì¤ë¡È¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®ÏÀ¡É Áª¼ê¤È¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×
º£µ¨ÊÆ»²Àï¤ÎÆüËÜÀª4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼14Ç¯ÌÜ¤ÎÊúÉé
¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤¬µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÉÃ¡¤¤¤Æ¤âº¸¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¡É¡¡Ì¾´ï¡ØWOSS¡Ù¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿
2025Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ä¥¢¡¼¥®¥¢¡×¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡£¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤¬°¦¤·¤¿¡ÈÀ®ÀÓ¤Ë¸ú¤¤¤¿¥®¥¢¡É¤¬¥³¥ì¤À
¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¡õ60ÅÙ¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï¡Ä¥Ð¥ó¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡©¡Ô¼Ì¿¿¡Õ
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥¿¥Æ¤«¤é¥è¥³¤Ë¡¡ ¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÊÑ²½
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÈá´ê¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªÀä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èá´ê¤òÀ®½¢¤µ¤»¡¢¼«¿®¤â´î¤Ó¤âÇÜÁý¤µ¤»¤¿¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢º£¤¬ºÇ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡¢½Ð¤¿¤¤Âç²ñ¤Ë½Ð¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤ò¤«¤Ê¤ê¸º¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤Ï¤äÀïÀÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆìÅÍß¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËºÇ¶¯Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½ÁÛ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢Âç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Þ¥¥í¥¤¤ËÂ³¤¯»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÁ´ÊÆ¥×¥í¤ÈÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢»Ä¤ëÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥ß¥±¥ë¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤âÁ´ÊÆ¥×¥í¤òÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÄ´»Ò¤äÀïÀÓ¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î°Î¶È¤ò2026Ç¯¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Á´ÊÆ¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¡¢¥·¥Í¥³¥Ã¥¯¥Ò¥ë¥º¤À¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²÷µó¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢µ©Í¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀ§Èó¤È¤â¸«¤¿¤¤¤È»ä¤â»×¤¦¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤È´üÂÔ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÀªÂ·¤¤¤¹¤ëÆüËÜÀª¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò»à¼é¤·¤¿µ×¾ïÎÃ¤È¶âÃ«Âó¼Â¡¢¥³¡¼¥ó¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤«¤éPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ø¾º³Ê¤·¤¿Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡¢DP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼·ÐÍ³¤ÇPGA¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃæÅç·¼ÂÀ¤Î5Ì¾¤À¡£5Ì¾¤â¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Ë¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤À¤¬¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¸·¤·¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¹çÀï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¿ôÀº±Ô²½¤ò¿ä¿Ê¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¿Í¿ô¤ò½¾Íè¤Î125Ì¾¤«¤é100Ì¾¤Ë·ã¸º¤µ¤»¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Ï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¿Í¿ô¤â¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢½¾Íè¤Î156Ì¾¤À¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ï144Ì¾¤Ë¡¢144Ì¾¤ÎÂç²ñ¤Ï132Ì¾¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼Áª¼ê¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°²¼°ÌÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2027Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Ç¯´Ö»î¹ç¿ô¤¬ÂçÉý¸º¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â·ãÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤ÎÅÓ¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ¹¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ÏÂ¨¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¿ôÀº±Ô²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¿Í¿ô¤¬¤µ¤é¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÌµ¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜÀª¤¬5Ì¾¤âÂ·¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î·ãÆ°´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£¾¯¿ôÀº±Ô²½¤ò¿Ê¤á¤ëPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢º£¸å¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¡ÊÆ»¡Ë¤â½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µ×¾ï¤â¶âÃ«¤âÊ¿ÅÄ¤âÃæÅç¤â¡¢¶áÇ¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÁÌ¤ì¤Ð¡¢¾¾»³¤âÈà¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê¸½¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¡Ë¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2ÅÙ¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦¤ØÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¡¢¤½¤·¤ÆÆóÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÈâ¤ËÄÌ¤¸¤ëÆ»¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¤ª¤«¤²¡¢²¿¤«¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ä¥Þ¥¥í¥¤¤â¡¢Á³¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤½¤ÎÀè¤Ç¡¢ßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢5Ì¾¤ÎÆüËÜÀªÁ´°÷¤¬Íèµ¨¤Ø¾¡¤Á»Ä¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤òÄ¯¤á¤¿¤¤¡£Ê¸¡¿çÕ±Û±à»Ò¡Ê¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¸ì¤ë¡È¥¸¥å¥Ë¥¢°éÀ®ÏÀ¡É Áª¼ê¤È¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×
º£µ¨ÊÆ»²Àï¤ÎÆüËÜÀª4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼14Ç¯ÌÜ¤ÎÊúÉé
¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤¬µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÉÃ¡¤¤¤Æ¤âº¸¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¡É¡¡Ì¾´ï¡ØWOSS¡Ù¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿
2025Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ä¥¢¡¼¥®¥¢¡×¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡£¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤¬°¦¤·¤¿¡ÈÀ®ÀÓ¤Ë¸ú¤¤¤¿¥®¥¢¡É¤¬¥³¥ì¤À
¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¡õ60ÅÙ¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï¡Ä¥Ð¥ó¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡©¡Ô¼Ì¿¿¡Õ