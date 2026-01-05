5日（月）北陸では落雷や突風に注意。東北は夜から大雪のおそれ。

＜5日（月）の天気＞

日本付近は冬型の気圧配置が続き、上空の寒気がじわじわと南下してきています。北日本の日本海側は引き続き雪が降り、夜にかけてふぶくところがあるでしょう。降り方も次第に強まって、山形では夜のはじめ〜6日（火）にかけて警報級の大雪になるおそれがあります。

北陸では湿った雪や雨が降り、雷を伴う見込みです。大気の状態が不安定で、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。山陰も夜は冷たい雨や湿った雪が降るでしょう。

一方、太平洋側では乾燥した晴天が続きそうです。湿った空気の影響でぐずついた天気になっている九州や四国でも、午後は次第に回復する見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

北海道〜新潟は真冬の寒さになりそうです。一方、関東〜九州は前日より高く、過ごしやすくなるでしょう。

札幌 -4℃（-3）

仙台 5℃（-1）

新潟 3℃（-3）

東京 13℃（＋2）

名古屋 12℃（＋3）

大阪 13℃（＋4）

鳥取 11℃（＋5）

高知 14℃（＋1）

福岡 11℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

山陰では雨や雪の降る日が多いでしょう。そのほかは晴れる日が多いですが、朝は底冷え、昼間もこの時期らしい冷たい空気になりそうです。沖縄では7日（水）〜9日（金）の気温が平年より大幅に低くなる見込みです。

■北日本・東日本

日本海側は雪の日が多く、断続的に降り方が強まる予想です。8日（木）は北海道で猛吹雪になるおそれがあります。関東や東海では冬晴れが続きますが、6日（火）以降は寒さが厳しくなりそうです。