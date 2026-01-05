¥¢¥¹¥È¥í¥º²ÃÆþ¤Îº£°æÃ£Ìé¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö45¡×¤Ë·èÄê
¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö45¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Ëº£°æÅê¼ê¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÈºÇÂç3Ç¯¤ÇÁí³ÛÌó99²¯±ß¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£2028Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÍ¸ú¤È¤Ê¤ë3Ç¯´Ö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°·ÀÌó¡£³Æ¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÁª¼êÂ¦¤Ë¤è¤ë·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
40¿Í¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤·¤¿º£°æÅê¼ê¡£ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¤ËµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ìÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö45¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£°æÅê¼ê¤Ï2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºî¿·³Ø±¡¹â¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£2018Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿Ã¥»°¿¶(187)¤ò³ÍÆÀ¡£9Ç¯ÌÜ¡¦27ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯ÅÙ¤â¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î2¥±¥¿¾¡Íø¡¢½é¤Î1ÅÀÂæ¤È¤Ê¤ëËÉ¸æÎ¨1.92¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£