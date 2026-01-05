¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ¸áÁ°½ªÃÍ¡¢Ìó3½µ´Ö¤Ö¤ê5Ëü1000±ßÂæ¡¡Åì¾ÚÂçÈ¯²ñ
Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¿·Ç¯¡¢ºÇ½é¤Î¼è°úÆü¤Ç¤¢¤ëÂçÈ¯²ñ¤ò·Þ¤¨¡¢Âç¤¤¯ÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÂçÈ¯²ñ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¡¢5ÆüÄ«¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1400±ß°Ê¾å¡¢ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è°úÁ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡Ê5Æü¸áÁ°9»þÁ°¡Ë
¡ÖÂçÇ¼²ñ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤â¾â¤ò¤¿¤¿¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡É¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÁê¾ì¤âÅ·°æ¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¼è°ú¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï5Ëü1759±ß¤Ç¡¢¤ª¤è¤½3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë5Ëü1000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢µîÇ¯¤«¤é·øÄ´¤Ê¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡º£Ç¯¤Î³ô²Á¡¢¸«ÄÌ¤·¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Âç¼ê¾Ú·ô³Æ¼Ò¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢6Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸áÇ¯¤Ï¡Ö¸á¤Î¿¬²¼¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦Áê¾ì¤Î³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¡¢²¼Íî¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¾ðÀª¤Ê¤É¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢Äì·ø¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£