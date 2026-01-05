¸àÂå²Æ»Ò¡Öº£Ç¯¤â°ì²È¤Ç½é·Ø¡×¡¢É×¡¦¿ùÎÉÂÀÏº¤é¤È¤Î¡È²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÅº¤¨ÎÉÇ¯¤ò´ê¤¦¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤· ¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¡Á¡Á¡Á¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò¡Ê64¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Ç¯¤â°ì²È¤Ç½é·Ø¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢É×¤Ç²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¡Ê81¡Ë¡¢°¦¸¤¤Î¤½¤é¤¯¤ó¡¢¤ê¤¯¤¯¤ó¤È¤Î¡È²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤· ¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×É×¡¦¿ùÎÉÂÀÏº¡õ°¦¸¤¤¿¤Á¤È¤Î¡È²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤Î¸àÂå²Æ»Ò
¡¡¡Ö#½é·Ø #²¼ËÌÈ¬È¨µÜ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇËÌß·È¬È¨¿À¼Ò¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢1Ëç¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡ÄÃæµÈ¤Ç¤·¤¿¡¡²¿¤è¤ê¤â·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡£¤¤¤¿¤ï¤ê¤¢¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡¡ÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¡Á¡Á¡Á¡ª¡×¡Ö¿ù¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á¡×¡Ö¿ù¥Ñ¥Ñ¡¢²Æ¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤¨¤§¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤· ¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤â¸µµ¤¤Ë¤´³èÌö¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹ ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
