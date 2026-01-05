¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÃÓÅÄ¡Ö¶î¤±°ú¤¤·¤Æ¤¿¡×²áµî¤ÎÎø°¦¹ðÇò¡ª¡¡¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬¥º¥Ð¥ê¡Öº£·ëº§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ê32¡Ë¤¬4ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡¦¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬Çº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤òÀê¤¦´ë²è¡Ö¥Ð¥·¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤è¡¡¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Î´Û¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È·ëº§¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÀê¤Ã¤¿¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÎø°¦¤È¤«¤Ç¡¢¶î¤±°ú¤¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç²áµî¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢·ëº§¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÃÓÅÄ¤Ï²áµî¤ÎÎø°¦¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÀÎ¡¢4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤ÆÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÈà½÷¤ÈÇË¶É¡£Éü±ï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ï²È¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà½÷¤¬Éü±ï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÃÓÅÄ¤¬²È¤ËÉÔºß¤È¤¤¤¦¡È¤¹¤ì°ã¤¤¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èà½÷¤Ï1Ç¯¸å¤ËÊÌ¤ÎÁê¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö²áµî¤Ç¤¤¤¦¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¶î¤±°ú¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Ï¡Öº£·ëº§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¶¯¤¯¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£