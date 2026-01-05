４人組ユニット・新しい学校のリーダーズのＳＵＺＵＫＡが５日、都内で行われた、アニメ映画「迷宮のしおり」の公開記念舞台あいさつにｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人らと出席した。

この日は、正月らしく全員が着物姿で登壇し、鏡開きで公開を祝福。自らふたを割った酒だるを見てＳＵＺＵＫＡは「中にお酒でも入ってんのかなと思ったら…」とみなまで言わずに苦笑。厄介な反応に司会からは「ちょっとそのあたりは…」と制されると、「な〜んてね、たーっぷり入っております。めでたいですね」とおちゃめに語り「仕事始めとしてこんなことができてうれしゅうございます」と喜びを口に。続けて「寺様もうれしいですか？」と寺西にも投げかけ、寺西も「はい、うれしいです！」と満面の笑みで応えていた。

今作は「マクロス」シリーズでおなじみの河森正治監督による初のオリジナル劇場長編アニメーション映画。誰もが共感する「スマホあるある」を組み合わせた異世界青春脱出劇となっている。

ＳＵＺＵＫＡは声優初挑戦となった中、引っ込み事案な女子高生で、スマホの中に広がる不思議な世界に閉じ込められてしまう主人公・栞と、そんな栞と入れ替わるように現実世界に現れたもう一人のＳＨＩＯＲＩという２役を担当。ＳＨＩＯＲＩについては、自身に近い声のため役が「見つけやすかった」という一方、栞は「内気な声を出すっていう模索にすごい時間がかかったけど、どうにか見つけることができた」と振り返った。

なお登壇予定だった俳優・齋藤潤は体調不良のため欠席となった。