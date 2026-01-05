Åìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥°¥í¤Î½é¶¥¤ê ²áµîºÇ¹â³Û¤Î5²¯1030Ëü±ß ¡Ö´îÂåÂ¼¡×¤¬Íî»¥¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ÆÌ´¤Î¤´¤È¤¯¡×Äà¤ê¾å¤²¤¿ÀÄ¿¹¡¦Âç´ÖÄ®¤Îµù»Õ¤ÏÌó30Ç¯Á°¤Ë¤â¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×
Åìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¤Ç¿·½Õ¹±Îã¤Î½é¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»º¤Î¥Þ¥°¥í¤¬¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë5²¯1030Ëü±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÁáÄ«5»þ¤¹¤®¡¢¶¥¤ê¤Î³«»Ï¤ò¤Ä¤²¤ë¾â¤Î²»¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥Þ¥°¥í¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢³èµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ë½§»Ô¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥°¥í¤Î½é¶¥¤ê¡£º£Ç¯¡¢ºÇ¹âÃÍ¤Î¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÂç´Ö¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿½Å¤µ243¥¥í¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¡£¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë´îÂåÂ¼¤¬¡¢5²¯1030Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´îÂåÂ¼¡¡ÌÚÂ¼À¶ ¼ÒÄ¹
¡Ö4²¯¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤ì¡©¤¢¤ì¡©¤¢¤ì¡©¤¢¡¼¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
´îÂåÂ¼¤¬¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤òÍî»¥¤¹¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î3²¯3360Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤Ï¡¢ÃÛÃÏ¤Î¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×ËÜÅ¹¤äÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¿¶Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤Ï¥¦¥Ë¤â²áµîºÇ¹â³Û¤Î3500Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡×¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç´ÖÄ®¤Îµù»Õ¡¦°ËÆ£Ë°ì¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ç¤¹¡£
Âç´ÖÄ®¤Îµù»Õ¡¡°ËÆ£Ë°ì¤µ¤ó
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶â³Û¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤âºÇ¹âÃÍ¤Î¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î²Á³Ê¤Ï900Ëü±ßÂæ¡£º£²ó¤ÏÅö»þ¤Î50ÇÜ¤òÄ¶¤¹ÃÍ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç´ÖÄ®¤Îµù»Õ¡¡°ËÆ£Ë°ì¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ÆÌ´¤Î¤´¤È¤¯¡£Âç´Ö¥Þ¥°¥í¤ÎÌ£¤òËÜÅö¤Ë¤«¤ß¤·¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÄà¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ä®¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµù»Õ¤ËµÈÊó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£