¡Ú£Ê£±Ê¡²¬¡Û¹¹¿·È¯É½¤«¤é°ìÅ¾¡¡¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤È·ÀÌó²ò½ü¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡×³ÎÇ§
¡¡£Ê£±Ê¡²¬¤Ï£µÆü¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò¡¢£±·î£´ÆüÉÕ¤ÇÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Î³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢¶â´ÆÆÄ¤Î¸ÀÆ°¤ËÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢»³¸ý¶ÑÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ËÜ¿Í¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÀÌó²ò¾Ã¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶â´ÆÆÄ¤Ï£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£±£²°Ì¤Ç½ªÎ»¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï¡¢½©½ÕÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë£²£°£²£¶¡¦£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÏÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¾Ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¥ì¥Ù¥ë¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢Ç¯Ëö¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°·ÐÍ³¤Ç¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤ê½Å¤¤»ö¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÈÈ¿ÍÃµ¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ãÈ¿ÆâÍÆ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤ÏÈò¤±¤¿¡£°ãÈ¿¤Ï¼ç¤Ë´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤È¤Î¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Îý½¬Æâ³°¤ÎÁÐÊý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¸Ä¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢Ìò°÷¤ò´Þ¤á¤¿ÀÕÇ¤¤Îºß¤êÊý¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ä£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÂÐ±þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶â´ÆÆÄËÜ¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó²ò½ü¤òÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¶¯¤¤¸å²ù¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÍ¸¶¿¿Ìé¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢»ÃÄêÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¸òÂå¤òÁ°Äó¤È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ÖÂåÉ½¤Ï²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆóÅÙ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£