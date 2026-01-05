¡ÚÌ¡²è¡Û¸µÉ×¤È°¦¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Î¤Çº£Æü¤«¤éÉü½²»Ï¤á¤Þ¤¹ Âè12²ó ¡Ö¥¢¥ó¥¿¤Ê¤ó¤«À¸¤Þ¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿!¡×Í¥½¨¤ÊÌ¼¤Ë¼»ÅÊ¤·¡¢·ã¹·¤·¤¿¹Ä¹¡¤Ï¡Ä
¥·¥ã¥¶¡¼¥ë¹ñ¤ÎÊÕ¶Çì¡¦¥«¥ë¥Ç¥£¥¢²È¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥¢¥Ê¡¦¥«¥ë¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÎÙ¹ñ¥¿¥é¥Ã¥¿¤Î¼ã¤¹ñ²¦¡¦¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤È·ëº§¤·¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Î°¦¿Í¡¦¥¨¥ë¥¶¸ø¼ßÎá¾î¤ÎÇ¥¿±¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Ìµ¼Â¤Îºá¤ÇÉã¤È¶¦¤Ë½è·º¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Æ¥£¥¢¥Ê¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¥¨¥ë¥¶¤È¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Î»Ò¶¡(Âè°ì²¦½÷)¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤ª¤ê!? ¸µÉ×¤È°¦¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¹Ä¹¡¤ÎÉü½²·à¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ä¡Ä!
DPN¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÖDoPoooN¡×È¯¤ÎÌ¡²è¡Ø¸µÉ×¤È°¦¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤éÉü½²»Ï¤á¤Þ¤¹¡Ù(Ãø:yueguanri/fred/mio/Æó¼·¡¦²£»³¤¹¤¸¤³)¤è¤ê°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ø¸µÉ×¤È°¦¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤«¤éÉü½²»Ï¤á¤Þ¤¹¡Ù(yueguanri/fred/mio/Æó¼·¡¦²£»³¤¹¤¸¤³/DPN¥Ö¥Ã¥¯¥¹)
¿Í¡¹¤Î¿´¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢¥·¥ã¥¶¡¼¥ë¹ñ¤ÎÊÕ¶Çì¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¥¢²È¡£Ä¹½÷¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥¢¥Ê¡¦¥«¥ë¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÎÙ¹ñ¥¿¥é¥Ã¥¿¤Î¼ã¤¹ñ²¦¡¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤È·ëº§¤·¤Æ3Ç¯¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊËèÆü¤¬ÆÍÇ¡²õ¤µ¤ì¤ë¡£¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Î°¦¿Í¡¢¥¨¥ë¥¶¸ø¼ßÎá¾î¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¥¢¥Ê¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Ìµ¼Â¤Îºá¤ÇÉã¤È¶¦¤Ë½è·º¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»à¤ÎÄ¾Á°¡¢¥Æ¥£¥¢¥Ê¤Ï¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤«¤é¡Ö»ÅÁÈ¤ó¤À¤Î¤ÏÁ´Éô²¶¤À¤è¡¢²¶¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ìÀÚµ¿¤ï¤Ê¤¤¤ªÁ°¤Î»Ñ¤¬¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ±³¤À¤Ã¤¿¤Î¡©µö¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¥Æ¥£¥¢¥Ê¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¿²¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¢¥Ê¤òÌµÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¥¨¥ë¥¶¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷¤Ê¤éÉ¬Í×¤Ê¤¤¡¢º£¤¹¤°¤³¤³¤Ç¾Æ¤»¦¤»¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¹ð¤²¤ë¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤È¥¨¥ë¥¶¤ËÀöÇ¾¤µ¤ìÅÛÎì¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¼«Ê¬¤ÎËå¡¢¥ì¥¤¥é¤¬¤¤¤¿¡£
¥Æ¥£¥¢¥Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¨¥ë¥¶¤È¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤Î»Ò¶¡¡ÊÂè°ì²¦½÷¡Ë¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ç¤ê¡¢2¿Í¤Ø¤ÎÉü½²¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
³Æ¼ïÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
(C)yueguanri/fred/mio/Æó¼·¡¦²£»³¤¹¤¸¤³¡¿DPN¥Ö¥Ã¥¯¥¹
