Zeroplus TechnologyのゲーミングブランドBROOKは、「GEN-5W ワイヤレスファイティングボード」を1月5日に発売した。価格は11,990円。

本製品は自作アーケードコントローラー用基板として、有線、無線に対応したもの。PS5、Steam Deck、PCに対応し、有線接続時の平均遅延は約1.7msとしている。

ジョイスティックとタッチパッドのエミュレーション機能を備え、LEDエフェクトも設定可能。近日公開予定のツール「Brook Fighting Board Center」を使用することでボタンの割り当ても可能となっている。

