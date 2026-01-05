Hey! Say! JUMP¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼⾞¤ÎÎ¹¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê ¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡ÛHey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¤¬¡¢1¡Á3⽉´ü¤Î⽇ËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼⾞¤ÎÎ¹¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î½é²óÊüÁ÷1·î10Æü¤¢¤µ9»þ25Ê¬¤Ë⾳¸»¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡È¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡¢⾃Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯⼈⽣¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤è¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢Î¹Ï©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£²º¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Î¥ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç¡¢⼈⽣¤È¤¤¤¦Î¹Ï©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢Hey! Say! JUMP¤é¤·¤¤Í¥¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ötraveler¡×¤Ï¡¢2⽉11⽇È¯Çä¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ÎCDÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Hey! Say! JUMP ÄÌ»»36Ëç⽬¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¡£½Õ¤Î⾵¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯⾳¤Î¿ô¡¹¤È¡¢⽚ÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢¤½¤Î2¤Ä¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹⽚ÁÛ¤¤¡È¥¨¥Ê¥¸¡¼¡É¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡È²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÎø¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¡É¤¬²Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×1¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×Music Video¡õMaking¤ò¼ýÏ¿¡£¿´¤È¤¤á¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤Ë¤Ï¡¢¡Ö7¿Í¤À¤±¤Î20¼þÇ¯·èµ¯²ñ¡ª1¿Í1ÉÊ »ý¤Á´ó¤êÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¡ÄÄÌ¾ï±¿Å¾¤Ê7¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤âÈ¯Çä¡£À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥ÈBOX¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Hey! Say! JUMP¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼⾞¤ÎÎ¹¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
¢¡Hey! Say! JUMP ¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×
