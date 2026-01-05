櫻坂46松田里奈、お気に入りニットに身を包みトラム満喫 1st写真集先行カット解禁【まつりの時間】
【モデルプレス＝2026/01/05】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、新規カットが解禁された。
【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿
今回解禁されたのは、お気に入りのニットに身を包み、トラムを楽しむ松田。現地では通勤などに使われているトラムだが、この日は朝一番の便で、幸運なことに貸し切りに。写真集本編には、この他にも、一緒にトラムに乗って出かけているようなカットが収録されている。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
◆松田里奈、トラムを楽しむ先行カット解禁
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
