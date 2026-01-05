「今日好き」きんりの・そうめが・ゆいはるカップル「ガーナ」CM初出演 “チーム溺愛彼⽒”がチョコ作り挑戦
【モデルプレス＝2026/01/05】ロッテ「ガーナチョコレート」と新しい未来のテレビ・ABEMAの⼈気恋愛リアリティーショー「今⽇、好きになりました。」がタッグを組み、バレンタインシーズンに向けて制作された新WEBCM「チーム溺愛彼⽒のバレンタイン⼤作戦」が1⽉5⽇より公開される。
【写真】「今日好き」美男美女カップルが密着
“恋の修学旅⾏”をテーマに現役⾼校⽣たちを追った恋愛リアリティーショー「今⽇、好きになりました。」から今回のコラボCMに出演するのは、3組のカップル。「夏休み編2025」で成⽴した“きんりのカップル”（内田金吾・多田梨音）、「卒業編2025 in シンガポール」で成⽴した“そうめがカップル”（阿部創馬・夏川メガン）、2022年の「⼩夏編」で成⽴した“ゆいはる”カップル（大木遥翔・ゆい⼩池）が登場する。
新WEBCMでは、彼⼥のことが好きすぎる溺愛彼⽒たちがバレンタイン⼤作戦として集まり、彼⼥を想って⾃分なりの⼿作りチョコを作り、サプライズでプレゼントするバレンタインの様⼦を届ける。バレンタインチョコを⼿作りしながら、番組に参加していたときのエピソードや彼⼥への想いを語る様⼦も。番組同様、カップルたちのリアルなバレンタインストーリーを楽しむことができる。溺愛彼⽒の⼿作りチョコを受け取った彼⼥たちの反応は。また、CM楽曲には、阿部真央の「I wanna see you（Acoustic Ver.）」が使⽤されることが決定した。
バレンタインを⽬前に集まる、チーム溺愛彼⽒の内⽥、阿部、⼤⽊。彼⼥のために、カラフルな板チョコレートのラインアップが特徴な「ガーナ」を使ってどんなバレンタインチョコを作るかを、レシピを眺めながら検討し、「せーの！」と決める3⼈。エプロン姿で早速キッチンに⽴ち、バレンタインチョコ作りがスタート。彼⼥へのお菓⼦作りが初めてである3⼈は、チョコの湯煎から、とても緊張している様⼦であったが、「ガーナって種類めっちゃあるんだね」、「カラフルでかわいくね？」、「笑顔にさせたいな」、「喜ばせよう！」と楽しみながら、彼⼥のどんなところが好きなのか“男⼦トーク”も交えて仲良く進めていく。
トッピングもこだわりを持ってアレンジしていき、ついに完成。カラフルでかわいく仕上がった⼿作りチョコに、「すごくない？」「めっちゃいい」と満⾜の3⼈は、気持ちをさらに伝えるため、彼⼥へのメッセージを書いてラッピング。溺愛彼⽒からの⼿作りチョコ、彼⼥たちの反応は。
イルミネーションが点灯する観覧⾞の前で待ち合わせをする“きんりのカップル” 。内⽥が「⾔葉遣いが優しい。⼀つ⼀つの⾔葉に気持ちがこもっていて、⼀緒にいて気が合う」と溺愛する多⽥に渡したのは、4⾊のカラフルな「ガーナチョコレート」とトッピングが映える「KAWAIIチョコ」。⾒た⽬もかわいいチョコに、「わあ！」と感動しながらも、早速ひとくち⾷べる多⽥。「ん〜美味しすぎ！」と⽬を輝かせる様⼦に、内⽥の表情もホッと緩んでいた。
バレンタインチョコを⼿作り中も「メガンちゃんの笑顔が好き。だから笑顔にさせたい。⼤好き」と溺愛トークをしていた阿部。「ジャーン、俺からのバレンタイン」と渡したのは、4⾊のカラフルな「ガーナチョコレート」を溶かしてひろげ、マーブルにし、ナッツやドライフルーツをかわいくデコレーションした「ガーナチョコバーク」。早速ひとくち⾷べた夏川は、⽬を⾒開いて「めっちゃ美味しい！」と絶賛。2⼈で「イェーイ！」と笑顔でハイタッチしながら、バレンタインを思いっきり楽しんだ。
⼤⽊が作ったのは、 4⾊のカラフルな「ガーナチョコレート」を使⽤したコロンとした⾒た⽬もかわいい「ガーナケーキポップ」。「⼀緒にいて安⼼する。サプライズをした時に、思ったより、喜んでくれるから今回もちゃんと渡したい」と溺愛する、ゆい⼩池のために、ラッピングもこだわったバレンタインチョコをドキドキしながら渡す。「え！かわいい！お花みたいになってる。美味しい！」と、とても喜び、笑みを浮かべるゆい⼩池の様⼦に「よかった〜」っとホッとする⼤⽊であった。溺愛彼⽒のバレンタイン⼤作戦は無事に成功。3組のカップルは⼿作りバレンタインを通して、互いのことがもっと好きになったと語った。（modelpress編集部）
【きんりのカップル】
・きんご（内⽥⾦吾）：かわいくデコレーションできて、バレンタインチョコ作りは楽しかったです！美味しいチョコを作って、りのんちゃんに笑顔になってもらえて良かったです！
・りのん（多⽥梨⾳）：トッピングのハートなどがめっちゃかわいかったし、味もすっごく美味しかったです。いっぱい美味しいチョコを⾷べれて嬉しかったです。もう幸せでした！
プロフィール︓きんご（内⽥⾦吾） × りのん（多⽥梨⾳）の“きんりの”カップル。『今⽇、好きになりました。夏休み編2025』で成⽴。
【そうめがカップル】
・そうま（阿部創⾺）：初めてのお菓⼦作りでうまくできるか不安でしたが、結構うまくできて、すごい楽しかったです。作ったチョコを渡した時、メガンちゃんがすごく喜んでくれましたし、⾷べて「美味しい」と⾔ってもらえました。⾃分も思ったよりうまくできたし、ちゃんと喜んで
もらえて嬉しかったです。
・メガン（夏川メガン）：男の⼦からバレンタインをもらうのは初めてだし、⼿作りというのがめっちゃ嬉しくて、すごい幸せでした！（そうまは）料理などは苦⼿と聞いていたので、急なサプライズに驚きました。「そうまくん、こんなん作れるんや〜」と新しい⼀⾯も⾒れて嬉しかったです。味も美味しくて、私がイチゴ好きなのを知ってドライフルーツをのせてくれたり、マーブル模様にしてくれたりと、⼯夫してくれていたのが、かわいかったです。
・プロフィール︓そうま（阿部創⾺） × メガン（夏川メガン）の“そうめが”カップル。『今⽇、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』で成⽴。
【ゆいはるカップル】
・はると（⼤⽊遥翔）：初めて、バレンタインチョコを⼿作りしてみて想像以上に⼤変でしたが、⼀⽣懸命作って、その分喜んでもらえてすごく嬉しかったです。サプライズは「めちゃめちゃ成功」ということで、いいんじゃないでしょうか。
・ゆい（ゆい⼩池）︓はるとが初めてチョコをサプライズで作ってくれて、超嬉しかったです。久々にキュンキュンしました（笑）。久々のサプライズで、しかも、⼿作り系は初めてだったので、めちゃめちゃ嬉しかったです！中がケーキになっていて周りにチョコがついていたり、⼤好きなイチゴを使ってくれたりと味も美味しかったです。
・プロフィール：ゆいな（ゆい⼩池） × はると（⼤⽊遥翔）の“ゆいはる”カップル。『今⽇、好きになりました。⼩夏編』で成⽴。
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」カップルが新CM登場
◆内⽥⾦吾・阿部創⾺・⼤⽊遥翔、彼女へのチョコ作り挑戦
◆多⽥梨⾳・夏川メガン・ゆい⼩池、彼氏からのチョコに笑顔
◆出演者コメント＆プロフィール
【Not Sponsored 記事】